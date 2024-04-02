Рекорды по золоту и индексу Мосбиржи, отчетность «Астры»: дайджест

Индекс Мосбиржи.
Российский рынок начал неделю бурным ростом. Индекс Мосбиржи по итогам дня прибавил 0,92%, до 3363,29 пункта. Это новый максимум с 21 февраля 2022 года. В течение дня индикатор достигал отметки 3367,34 пункта.
Рынок рос на фоне сильных макроэкономических данных: индекс производственной активности PMI в РФ в марте вырос до 55,7 пункта — максимума за все время ведения статистики. Также росту рынка способствуют приближающийся дивидендный сезон и поручение президента РФ Владимира Путина к правительству до 2030 года удвоить капитализацию российского фондового рынка, доведя ее до 66% ВВП, рассказал аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов.
По мнению ведущего аналитика «Цифра брокер» Даниила Болотских, инвесторы также позитивно восприняли опубликованное Банком России резюме обсуждения ключевой ставки. По оценке регулятора, в последние месяцы происходит снижение инфляционного давления, хотя и не так стремительно, как в конце 2023 года. На последнем заседании его участники рассматривали возможность лишь сохранения ключевой ставки на уровне 16%.
Эксперты ожидают продолжения роста на российском рынке. Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин обратил внимание, что объем торгов (₽118 млрд) в понедельник увеличился в полтора раза, а в пятницу не испытал традиционной для конца рабочей недели просадки. «Показатель дает очень позитивный сигнал, так как подтверждает пробой предыдущего двухлетнего максимума и усиление восходящей динамики. Вероятность ее сохранения остается высокой, по меньшей мере на краткосрочном горизонте», — считает аналитик.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин указал, что индекс Мосбиржи обновил двухлетние максимумы и закрылся около самой высокой точки сессии, «что часто указывает на незавершенность волны роста». По прогнозу эксперта, следующая цель индикатора — 3400 пунктов.
Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов отмечает, что апрель на российском рынке акций, как правило, позитивный месяц. «За последние 7 лет лишь в аномальном 2022 году индекс Мосбиржи закрывал апрель снижением. В прошлом году прирост индикатора в середине весны достиг 7,5%. Не видим причин для того, чтобы в текущем апреле традиция была нарушена», — отметил эксперт, добавив, что дивиденды по итогам 2024 года обещают быть рекордными.
Цены на золото
Цены на золото обновили исторический максимум на торгах 1 апреля, на пике дня достигнув отметки $2286,4 за унцию (июньский контракт на CME). По итогам торгов котировки скорректировались до $2257,1 за унцию, однако утром второго марта продолжили расти. На 7:46 мск фьючерсный контракт торговался на уровне $2280,1 за унцию.
Золото дорожает в ожидании снижения ставки ФРС, отметил глава отдела сырьевой стратегии банковской группы ING Groep NV Уоррен Паттерсон. По итогам заседания участники заседания приняли решение сохранить ставку на уровне 5,25−5,50%. Однако в ходе своего выступления на пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ставка, скорее всего, находится уже на пике, а ее снижение начнется в этом году. Согласно прогнозам ФРС, в 2024 году ставка может быть снижена суммарно на 75 б.п., в 2025 году — еще на 76 б.п.
Дополнительным катализатором роста стоимости золота послужило заявление Джерома Пауэлла о возможном замедлении темпов сокращения баланса ФРС США, считает инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Мария Потапова. «Инвесторы позитивно восприняли эту новость, поскольку смягчение риторики регулятора может сигнализировать о предстоящем завершение политики количественного ужесточения (QT)», — пояснила она.
Еще одним драйвером цен на золото выступают центробанки. По данным World Council Gold (WCG), в январе 2024 года крупнейшие центральные банки пополнили свои резервы на 39 тонн. Месячем ранее они купили 17 тонн. Январь стал восьмым месяцем подряд чистых покупок золота в резервы мировых ЦБ.
По мнению WCG, 2024 год станет очередным годом устойчивого спроса на золото со стороны центральных банков, в частности развивающихся стран, на фоне роста геополитической напряженности, рецессионных рисков в развитых странах и появившихся тенденций дедолларизации мировой экономики.
По прогнозу Марии Потаповой, в ближайшие три месяца цены на золото продолжат расти. Стоимость драгметалла может протестировать уровень в $2300 за унцию в преддверии ожидаемого снижения ставки ФРС США, а также на фоне высокого спроса со стороны центральных банков развивающихся стран, ожидает эксперт.
На фоне рекордов по золоту лучше рынка в понедельник торговались российские золотодобытчики. По итогам торгов акции ЮГК выросли на 8,33%, «Полюса» — на 3,88%, «Селигдара» — на 3,65%, «Полиметалла» — на 3,59%
Отчетность «Группы Астра»
«Группа Астра» 2 апреля опубликует результаты за 2023 год по МСФО, а также проведет день инвестора.
Аналитики Альфа-Банка ожидают, что компания сообщит о росте выручки на 81% по итогам 2023 года, до ₽9,87 млрд. При этом только за четвертый квартал выручка компании составит ₽5,1 млрд (+68%), что отражает резкую сезонность бизнеса, типичную для компаний — разработчиков программного обеспечения.
На этом фоне EBITDA по итогам квартала покажет рост в 74%, до ₽3 млрд (рентабельность 58,5%), а по итогам года — на 46%, до ₽4,22 млрд (рентабельность 43%). В банке ожидают чистую прибыль по итогам года в размере ₽3,5 млрд.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 1 апреля.
Cisco Systems: дивиденды на каждую акцию — $0,4. Дата выплаты — 24 апреля. Доходность — 0,8%.
Корпоративные события
«Группа Астра»: консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2023 год.
«ЭЛ5-Энерго»: финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
«Норникель»: приостановка торгов акциями компании в связи со сплитом. Торги возобновятся 8 апреля.
X5 Group: последний день торгов июньскими фьючерсами на расписки компании.
Другие важные события
Мосбиржа: объемы торгов за март.
Банк России опубликует обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов и новостной индекс деловой активности.
Германия: индекс деловой активности в промышленности, март — 10:55 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, март — 11:00 мск.
Германия: индекс потребительских цени, март — 15:00 мск.
США: промышленные заказы, февраль — 17:00 мск.
США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 19:00 мск.
США: данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 363,29 (+0,92%).
Индекс РТС: 1 147,83 (+0,96%).
S&P 500: 5243,77 (-0,2%).
Dow Jones Industrial Average: 39 566,85 (-0,6%).
NASDAQ Composite: 16 396,83 (+0,11%).