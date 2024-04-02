Рекорды по золоту и индексу Мосбиржи, отчетность «Астры»: дайджест

Золото дорожает в ожидании снижения ставки ФРС, отметил глава отдела сырьевой стратегии банковской группы ING Groep NV Уоррен Паттерсон. По итогам заседания участники заседания приняли решение сохранить ставку на уровне 5,25−5,50%. Однако в ходе своего выступления на пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ставка, скорее всего, находится уже на пике, а ее снижение начнется в этом году. Согласно прогнозам ФРС, в 2024 году ставка может быть снижена суммарно на 75 б.п., в 2025 году — еще на 76 б.п.