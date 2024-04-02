«Покупать, когда все ненавидят рынок». Рэй Далио об инвестициях в Китай

Ранее Далио предупредил, что проблемы Китая все еще могут быть причиной для беспокойства, поскольку его властям необходимо реструктурировать растущие долги, а также избежать риска «потерянного десятилетия», как это было в Японии. Длительный период экономической стагнации в Японии был вызван крахом пузыря цен на активы, начавшимся в 1990 году. По мнению Далио, Пекин нуждается как в снижении долговой нагрузки, так и в более мягкой денежно-кредитной политике для поддержания роста, но добиться этого будет трудно и политически опасно.