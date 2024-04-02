«Покупать, когда все ненавидят рынок». Рэй Далио об инвестициях в Китай

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что сейчас самое удачное время для того, чтобы инвестировать в подешевевшие китайские акции, пишет газета South China Morning Post. Миллиардер (Bloomberg оценивает его состояние в $16,5 млрд) считает, что сейчас ключевой вопрос состоит не в том, стоит ли инвестировать в Китай, а в том, сколько в него инвестировать.
«Время покупать — это когда все ненавидят рынок и он дешев, как китайские акции сейчас», — сообщил Рэй Далио. Тем более что есть признаки того, что экономические власти страны готовят меры стимулирования, такие как количественное смягчение и реструктуризация долга, чтобы сократить долю заемных средств в экономике, рассказал он.
«Проблемы Китая <…> могут быть решены китайскими лидерами, если они хорошо выполнят свою работу. Я думаю, что те, кто руководит политикой в Китае, в конечном итоге прекрасно смогут справиться с проблемами», — написал миллиардер.
«Инвестиции в Китай оказались для меня успешными во всем, на что я надеялся, включая наглядную демонстрацию инвесторам того, как они могут преуспеть и на “медвежьем”, и на “бычьем” рынках», — заявил основатель крупнейшего в мире хедж-фонда. По его словам, не бывает плохого рынка, а есть только плохие решения.
Власти Китая активизировали усилия по поддержке экономики, на которую давят спад на рынке недвижимости, проблемы с долгами местных органов власти и риски дефляции, пишет South China Morning Post. За последние несколько месяцев Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки и требования к норме резервирования, и теперь многие эксперты ожидают, что он возобновит покупку гособлигаций, чтобы влить больше ликвидности в экономику.
Рыночная стоимость многих китайских компаний сейчас находится вблизи десятилетнего минимума. При этом, по данным Bloomberg, индекс MSCI China, отслеживающий более 700 компаний, акции которых торгуются внутри страны и за рубежом, по состоянию на 2 апреля вырос на 12% по сравнению с январским минимумом. Это стало одним из лучших показателей среди крупнейших мировых аналогов за данный период.
Интерес иностранных инвесторов к китайским акциям продолжает увеличиваться, поскольку они становятся более оптимистичными в отношении перспектив восстановления экономики Китая. По данным Stock Connect, в марте офшорные фонды купили акций, номинированных в юанях, на 22 млрд юаней ($3 млрд). В феврале чистые покупки составили 60,7 млрд юаней. Все это компенсировало шестимесячный отток капитала с оншорного рынка.
Ранее Далио предупредил, что проблемы Китая все еще могут быть причиной для беспокойства, поскольку его властям необходимо реструктурировать растущие долги, а также избежать риска «потерянного десятилетия», как это было в Японии. Длительный период экономической стагнации в Японии был вызван крахом пузыря цен на активы, начавшимся в 1990 году. По мнению Далио, Пекин нуждается как в снижении долговой нагрузки, так и в более мягкой денежно-кредитной политике для поддержания роста, но добиться этого будет трудно и политически опасно.
Bridgewater Associates, которая управляет активами на сумму более $124 млрд, в последние месяцы продавала китайские акции из своего портфеля. В последнем квартале 2023 года хедж-фонд продал все свои доли в ретейлере Miniso и управляющем активами Noah Holdings, а также сократил свои позиции в китайских акциях, включая PDD Holdings, Trip.com и Yum China, на 10−20%.
Ранее хедж-фонд продал акции десяти компаний, включая производителей электромобилей X peng и Li Auto, а также биофармацевтические компании HutchMed и BeiGene.
Рэй Далио в сентябре 2022 года покинул пост главы хедж-фонда Bridgewater Associates. Миллиардер отказался от контроля над компанией, которую основал почти 50 лет назад и превратил в крупнейший в мире хедж-фонд. Однако Далио.
сохранил свое место в совете директоров Bridgewater Associates с новой должностью: основатель и наставник по информационным технологиям.