Нефть на пути к $90 за баррель

Нефть
Нефть марки Brent преодолела важный уровень сопротивления — $87,7. Техническая картина указывает на поход выше — к $90,8, далее — к $96.
Поводом для возобновления роста послужили позитивные статданные из Китая, свидетельствующие о восстановлении производственной активности в стране.
Глобально поддержку нефти оказывает политика ОПЕК+ по сокращению добычи и экспорта. На завтра запланировано заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Ожидается, что на этой встрече картель подтвердит свою приверженность текущей политике.
Новости о ситуации на Ближнем Востоке также добавляют риск-премии к котировкам черного золота.
Рост в нефти происходит параллельно с ростом индекса DXY, что довольно необычно.
Новостной фон
∙ Petroleos Mexicanos (Pemex) — контролируемая государством нефтяная компания из Мексики — расторгла контракты на поставку своей флагманской нефти сорта Maya нефтеперерабатывающим заводам в США, Европе и Азии. Мексика экспортирует порядка 600 тыс. баррелей нефти Maya в день. Сокращение ее экспорта может также способствовать росту мировых цен на нефть. Приостановка экспорта, согласно источникам Bloomberg, может быть связана с усилением производства бензина и дизеля на внутреннем рынке в преддверии президентских выборов 2 июня.
∙ Сегодня Американский институт нефти (API) опубликует еженедельный отчет по запасам сырой нефти в стране. Завтра данные о запасах раскроет Управление энергетической информации США (EIA).
∙ ЛУКОЙЛ ищет покупателя на свой НПЗ в Болгарии. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на министра финансов страны.
∙ По данным ICE Futures Europe, хедж-фонды настроены по-бычьи в отношении нефти. Чистые длинные позиции по фьючерсам на нефть достигли самого высокого уровня в конца 2021 года.
Природный газ
Оживление наблюдается и во фьючерсах на природный газ США. Впервые за 3 недели ценам удалось подняться выше $1,8 за MMBtu.
Последние полгода, за исключением всплеска начала января, цены на природный газ в США неуклонно снижались. Способствовали этому мягкие погодные условия и высокий уровень запасов газа в хранилищах. Теперь производители газа, недовольные текущим уровнем цен, объявили о сокращении добычи в ближайшие месяцы. Это должно несколько приободрить котировки.
«В настоящее время цена на природный газ равна или ниже себестоимости добычи», — отмечается в комментариях к ежеквартальному энергетическому обзору Федерального резервного банка Далласа, опубликованному на прошлой неделе.
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