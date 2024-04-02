Нефть на пути к $90 за баррель

∙ Petroleos Mexicanos (Pemex) — контролируемая государством нефтяная компания из Мексики — расторгла контракты на поставку своей флагманской нефти сорта Maya нефтеперерабатывающим заводам в США, Европе и Азии. Мексика экспортирует порядка 600 тыс. баррелей нефти Maya в день. Сокращение ее экспорта может также способствовать росту мировых цен на нефть. Приостановка экспорта, согласно источникам Bloomberg, может быть связана с усилением производства бензина и дизеля на внутреннем рынке в преддверии президентских выборов 2 июня.