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Минстрой подготовил законопроект о включении встроенной мебели в ипотеку

МОСКВА, 2 апр — РИА Недвижимость. Минстрой России разработал законопроект о включении встроенной мебели в ипотеку на новостройки, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

В марте 2023 года президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о включении в ипотеку на новостройки расходов на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства.

«Принятие законопроекта позволит законодательно закрепить возможность включить элементы отделки, системы инженерно-технического обеспечения, конструктивные элементы и мебель в договор участия в долевом строительстве, что позволит снизить их стоимость для конечного потребителя за счет включения их цены в договор ипотеки», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на портале проектов правовых актов.

В ней указывается, что законопроект распространяется на встроенную мебель, произведенную в РФ или на территории стран — членов Евразийского экономического союза.

Также в пояснительных материалах уточняется, что включить мебель в договор долевого участия можно будет только в случае привлечения денежных средств граждан с помощью эскроу-счетов.