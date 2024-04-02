Минстрой подготовил законопроект о включении встроенной мебели в ипотеку

«Принятие законопроекта позволит законодательно закрепить возможность включить элементы отделки, системы инженерно-технического обеспечения, конструктивные элементы и мебель в договор участия в долевом строительстве, что позволит снизить их стоимость для конечного потребителя за счет включения их цены в договор ипотеки», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на портале проектов правовых актов.