Зависимость экономики России от экспорта стала минимальной с 1990-х

Во внутренней политике ключевым фактором, сдерживающим рост экспортных отраслей относительно ВВП, являлась более тесная координация добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ с 2020 года, утверждает Исаков. В конце 2023 года Россия увеличила добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов с 300 тыс. до 500 тыс. барр./сут. Во втором квартале 2024 года к этому добавится сокращение добычи/экспорта еще на 471 тыс. барр./сут. при разной пропорции в каждом из месяцев: так, в апреле Россия снизит добычу на 350 тыс. барр./сут., а экспорт — на 121 тыс. По словам Исакова, результатом этой координации стала относительная ценовая стабильность, но добавленная стоимость российского сектора добычи на сегодня остается примерно на 9% ниже доковидного тренда. По данным Росстата, доля нефтегазового сектора в ВВП по итогам 2023 года составляет 16,5%, по сравнению с 18,8% в 2019-м.