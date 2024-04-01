В России запустили механизм, блокирующий продажи просроченных товаров на кассе

По словам заместителя генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваза Юсупова, данный механизм направлен на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями.
При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение магазина обращается к «Честному знаку» для получения сведений о товаре, пояснил эксперт. В случае, если срок годности товара истек, либо он запрещен к продаже контролирующими органами, то данная информация поступит на кассу и товар не будет продан, передает ТАСС слова эксперта.
Запуск механизма — это не только польза для потребителей, но и новый инструмент контроля в условиях моратория на проверки для государства, отметил Юсупов. Если касса магазина не подает данные в формате разрешительного режима или система «Честный знак» фиксирует отклонения, то это повод для Роспотребнадзора обратить внимание на данного продавца.
Напомним, в ноябре 2023 года было принято постановление Правительства, согласно которому такой механизм блокировки распространится на 12 групп товаров — в том числе на табачные изделия, молочную продукцию, воду, пивную продукцию. Отдельной строкой идут лекарства и медизделия. То же самое касается и БАДов. Сообщалось, что механизм будет вводится с 1 апреля поэтапно, круг товаров будет расширяться.
Обязательную блокировку продаж нелегальной продукции власти предложили ввести по результатам эксперимента, который проводился с 1 февраля до 1 августа 2023 года.