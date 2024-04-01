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В России запустили механизм, блокирующий продажи просроченных товаров на кассе

В России с 1 апреля запустили механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки. Он начал действовать в отношении табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кег.

Источник: Российская газета

По словам заместителя генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваза Юсупова, данный механизм направлен на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями.

При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение магазина обращается к «Честному знаку» для получения сведений о товаре, пояснил эксперт. В случае, если срок годности товара истек, либо он запрещен к продаже контролирующими органами, то данная информация поступит на кассу и товар не будет продан, передает ТАСС слова эксперта.

Запуск механизма — это не только польза для потребителей, но и новый инструмент контроля в условиях моратория на проверки для государства, отметил Юсупов. Если касса магазина не подает данные в формате разрешительного режима или система «Честный знак» фиксирует отклонения, то это повод для Роспотребнадзора обратить внимание на данного продавца.

Напомним, в ноябре 2023 года было принято постановление Правительства, согласно которому такой механизм блокировки распространится на 12 групп товаров — в том числе на табачные изделия, молочную продукцию, воду, пивную продукцию. Отдельной строкой идут лекарства и медизделия. То же самое касается и БАДов. Сообщалось, что механизм будет вводится с 1 апреля поэтапно, круг товаров будет расширяться.

Обязательную блокировку продаж нелегальной продукции власти предложили ввести по результатам эксперимента, который проводился с 1 февраля до 1 августа 2023 года.