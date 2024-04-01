В России запустили механизм, блокирующий продажи просроченных товаров на кассе

Запуск механизма — это не только польза для потребителей, но и новый инструмент контроля в условиях моратория на проверки для государства, отметил Юсупов. Если касса магазина не подает данные в формате разрешительного режима или система «Честный знак» фиксирует отклонения, то это повод для Роспотребнадзора обратить внимание на данного продавца.