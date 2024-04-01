Нефть. Вторая попытка штурма сопротивления

∙ Поддержку ценам на нефть оказывают действия ОПЕК+ по сокращению добычи и экспорта нефти. Это помогает поддерживать ценник нефти на относительно высоком уровне. Однако у такой политики есть и большой недостаток. Растет добыча, а значит и доля рынка, у стран, не входящих в картель. В частности растут поставки американской нефти на мировые рынки. Таким образом, ОПЕК+ стоит на пороге важного решения — продолжить сокращение добычи или защитить свою долю рынка.