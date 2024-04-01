Нефть. Вторая попытка штурма сопротивления

Нефть
Нефть марки Brent опять идет на штурм сопротивления на уровне $87,7. Ускорение котировкам придали позитивные статданные из Китая, ведущего импортера нефти в мире.
Однако сегодня объемы торгов могут быть небольшими, так как во многих западных странах объявлен выходной в связи с празднованием Пасхи.
Новостной фон
∙ Производственная активность Китая в марте превзошла ожидания рынка. Индекс деловой активности в производственном секторе Caixin в Китае вырос до 51,1. В феврале показатель был на уровне 50,9. Рынок ожидал отметку в 51. Производственная активность растет 5-й месяц подряд. Новость является позитивной для цен сырьевых товаров.
∙ На этой неделе, 3 апреля, ожидается также публикация мартовских данных о деловой активности в секторе услуг Китая.
∙ Поддержку ценам на нефть оказывают действия ОПЕК+ по сокращению добычи и экспорта нефти. Это помогает поддерживать ценник нефти на относительно высоком уровне. Однако у такой политики есть и большой недостаток. Растет добыча, а значит и доля рынка, у стран, не входящих в картель. В частности растут поставки американской нефти на мировые рынки. Таким образом, ОПЕК+ стоит на пороге важного решения — продолжить сокращение добычи или защитить свою долю рынка.
∙ События предстоящей недели:
2 апреля — Американский институт нефти (API) опубликует еженедельный отчет по запасам сырой нефти в стране.
3 апреля данные о запасах нефти представит Управление энергетической информации США (EIA).
3 апреля также состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Эти встречи проводятся каждые 2 месяца. На последнем заседании никаких важных решений принято не было. Министерские встречи проходят реже — раз в полгода. Ближайшая — 1 июня 2024 г.
∙ Статус конфликта на Ближнем Востоке. Совет безопасности ООН принял резолюцию о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Несмотря на это, вероятно обострение конфликта в городе Рафах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные готовятся вывести более миллиона палестинских гражданских лиц из города Рафах на юге Газы, предоставить им достаточную помощь, а затем нанести удар по оставшимся там боевым батальонам ХАМАС.
Природный газ
∙ Фьючерсы на природный газ в США продолжают движение в боковике вблизи $1,75/MMBtu. Предыдущий отчет EIA в очередной раз подтвердил тенденцию снижения спотовых цен на газ в большинстве регионов страны. Следующий отчет будет опубликован 4 апреля.
∙ Снижение цен способствовало росту закупок СПГ со стороны азиатских стран. По данным аналитической компании Kpler, поставки в Азию в марте выросли примерно до 24 млн тонн (+12% г/г). В числе ключевых импортеров Китай, Индия и Таиланд.
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