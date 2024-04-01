Назван уровень дохода для покупки новостроек в городах-миллионниках

До этого председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявлял, что в России не будут продлевать программу льготной ипотеки под 8% годовых после ее завершения 1 июля. По его словам, массовая льготная ипотека привела к появлению диспропорции на рынке недвижимости, а также к повышению стоимости жилья.