«Мать и дитя» вернется к выплате дивидендов после перерегистрации

«Как только мы пройдем все этапы редомициляции, мы тут же проведем совет директоров и выплатим дивиденды. Мы планируем выплатить от 50% до 75% от EBITDA за годы, в которые не выплачивали, включая 2023 год», — сказал управляющий директор MD Medical Марк Курцер на конференц-звонке для инвесторов (цитата по ТАСС).