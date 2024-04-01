«Мать и дитя» вернется к выплате дивидендов после перерегистрации

«Как только мы пройдем все этапы редомициляции, мы тут же проведем совет директоров и выплатим дивиденды. Мы планируем выплатить от 50% до 75% от EBITDA за годы, в которые не выплачивали, включая 2023 год», — сказал управляющий директор MD Medical Марк Курцер на конференц-звонке для инвесторов (цитата по ТАСС).
На фоне сообщений о готовности вернуться к выплате дивидендов расписки компании росли на 4,86%, до 1038,1 ₽ за штуку.
Ранее MD Medical сообщила, что общая выручка за 2023 год по МСФО увеличилась на 9,6%, до 27,6 млрд руб. Чистая прибыль составила 7,8 млрд руб. (+65,8%), EBITDA — 9,2 млрд руб. (+16,3%).