Каким будет курс рубля 2 апреля

Российский рынок акций начал неделю импульсом роста. Индекс Мосбиржи обновил максимумы с февраля 2022 года выше 3360 п. Ожидания высоких дивидендов и разворота вектора ДКП, относительная слабость рубля, сильные финансовые и производственные отчеты эмитентов, опережающие прогнозы макроэкономические показатели, массовая редомициляция — все это факторы поддержки отечественных акций.
Общерыночный фон также был позитивным. Производственная активность КНР в марте превзошла ожидания рынка — индекс PMI в производственном секторе (Caixin) вырос до 51,1 п. (прогноз 51 п.). В феврале показатель увеличился до 50,9 п., показав рост таким образом пятый месяц кряду.
Завтра инвесторы обратят внимание на индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны, недельные изменения запасов нефти в США по данным API. Московская биржа во вторник опубликует данные по объему торгов за март, Астра проведет День инвестора и представит результаты по МСФО за 2023 г.
При благоприятствующей конъюнктуре спрос на акции будет поддерживаться. Прогноз по индексу Мосбиржи на 2 апреля — 3275−3375 п.
Рубль на старте недели умеренно укреплялся к доллару, валютная пара тяготела в направлении 92. Завершение налогового периода не привело рубль к ослаблению. Вероятно, в курс начали транслироваться более высокие цены на нефть, установившиеся в марте. Полагаем, что в ближайшей перспективе курс в основном продолжит двигаться в зоне 91−93 рублей за доллар. Факторы давления — нестабильность предложения валюты на рынке, активный спрос на нее со стороны импортеров, повышенные бюджетные расходы и острая геополитика — могут уравновешиваться эффектом от жесткой ДКП, мер валютного контроля, ежедневных интервенций ЦБ.
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