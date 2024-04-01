Каким будет курс рубля 2 апреля

Рубль на старте недели умеренно укреплялся к доллару, валютная пара тяготела в направлении 92. Завершение налогового периода не привело рубль к ослаблению. Вероятно, в курс начали транслироваться более высокие цены на нефть, установившиеся в марте. Полагаем, что в ближайшей перспективе курс в основном продолжит двигаться в зоне 91−93 рублей за доллар. Факторы давления — нестабильность предложения валюты на рынке, активный спрос на нее со стороны импортеров, повышенные бюджетные расходы и острая геополитика — могут уравновешиваться эффектом от жесткой ДКП, мер валютного контроля, ежедневных интервенций ЦБ.