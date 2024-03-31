Эволюция платежей: B2B-переводы через СБП станут доступны с 1 апреля

Система быстрых платежей разработана Банком России и НСПК и запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью можно осуществлять переводы между счетами физических лиц в разных банках (С2С-операции), оплачивать товары и услуги (С2В-трансакции), а также получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний гражданину в виде перевода на брокерский счет (В2С-операции).