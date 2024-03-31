Эволюция платежей: B2B-переводы через СБП станут доступны с 1 апреля

Платежи будут проводиться в круглосуточном режиме, а средства поступят на счет мгновенно. Готова ли банковская система к новой услуге — в материале «Известий».
В обязательном порядке.
С 1 апреля российские банки предоставят клиентам возможность переводов между юрлицами и индивидуальными предпринимателями через систему быстрых платежей (СБП). Соответствующие изменения в положение «О платежной системе Банка России» в январе внес ЦБ.
Новый функционал позволит компаниям и индивидуальным предпринимателям проводить онлайн-расчеты со своими контрагентами в режиме 24/7, пояснили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Трансакции будут осуществляться с помощью QR-кода. Деньги зачислятся получателю практически мгновенно, указывает регулятор.
Размер комиссий для клиентов банки — участники системы устанавливают самостоятельно, подчеркнули в ЦБ.
Из представленного регулятором документа следует, что через СБП не удастся проводить платежи по поручению. Исключением также являются переводы в пользу юрлиц, лицевые счета которых открыты в территориальных органах Федерального казначейства. Не смогут воспользоваться услугой и предприниматели, имеющие в банке лишь счет по вкладу.
«Известия» направили запрос в Национальную систему платежных карт. На момент выхода публикации ответ не поступил.
Конец эксперимента.
Система быстрых платежей разработана Банком России и НСПК и запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью можно осуществлять переводы между счетами физических лиц в разных банках (С2С-операции), оплачивать товары и услуги (С2В-трансакции), а также получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний гражданину в виде перевода на брокерский счет (В2С-операции).
Пилотное тестирование переводов между юрлицами и ИП (B2B-операции) началось в декабре 2021 года. Первую трансакцию через СБП провел Делобанк. Сервис тестировался для корпоративных закупок.
В том же месяце тестовую трансакцию между юрлицами осуществил Райффайзенбанк. Получателем стал банк «Точка». В качестве идентификатора получателя денег для проведения платежей использовался QR-код (по аналогии с C2B-операциями), уточняли в Райффайзенбанке.
В числе первых реализовал переводы между корпоративными клиентами по СБП и принял участие в эксперименте и ВТБ.
— В апреле банк будет готов предлагать этот сервис всем заинтересованным клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Система быстрых платежей уже зарекомендовала себя как удобный, быстрый и легкий способ отправлять и получать безналичные переводы в режиме 24/7. Данный способ расширяет для клиентов ВТБ возможности расчетов с партнерами и контрагентами, — сообщили «Известиям» в пресс-службе кредитной организации.
Большинство системно значимых банков заявили о своей технической готовности предоставить корпоративным клиентам доступ к СБП с указанной даты, отмечает управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.
— Вероятно, определенное число банков на текущий момент не завершило необходимые преобразования, но в целом можно сказать, что банковская система готова, — убежден он.
В Центробанке подтвердили, что в большинстве банков заявили о готовности проводить В2В-переводы. Тестирование функции находится на завершающем этапе.
— Банк России ежедневно проводит мониторинг ситуации, и мы уже видим в СБП В2В-переводы отдельных участников, — отметили в пресс-службе регулятора.
«Известия» запросили информацию у системно значимых банков России.
Выгодная опция.
Возможность проводить мгновенные безналичные платежи с минимальными комиссиями, которая появится у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей после подключения к СБП, позволит обеспечить оптимизацию оборотных средств, снижение издержек и повышение прозрачности расчетов, полагает Илья Русяев.
— Кроме того, в перспективе возможно использование СБП для осуществления трансграничных переводов через иностранные банки-корреспонденты, что позволит облегчить расчеты с зарубежными контрагентами, — прогнозирует он.
Проведение В2В-операций в системе быстрых платежей выгодно бизнесу, согласен член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
— Предприниматель получит деньги мгновенно, платеж не повиснет непонятно где на целые сутки или даже выходные. У системы быстрых платежей нет выходных и праздников. И с возвратами проблем нет, отмененный платеж мгновенно вернется покупателю, — перечисляет парламентарий.
Правда, сегодня система всё еще сталкивается с некоторым недоверием со стороны как физических, так и юридических лиц, обращает внимание депутат. Клиенты опасаются, что информация о трансакциях может быть доступна всем банкам — участникам системы. Прозрачность СБП, по мнению Говырина, создает риск «слива» данных.
— Сама по себе система, если ее оценивать, удобна. Но необходимо предусмотреть защиту данных и кешбэк, — считает он.
Еще один важный аспект, на который, по мнению депутата, стоит обратить внимание, — зависимость отечественной банковской системы от НСПК. Ее доля, по словам депутата, к середине текущего года достигнет 70%. В связи с этим назревает необходимость разработки альтернативных возможностей для проведения быстрых платежей. И крупные банки уже обсуждают этот вопрос.
— Чтобы обеспечить финансовую безопасность и снизить проценты, комиссию, чтобы сохранять скорость, надо развивать альтернативные финансовые сервисы в тех условиях, которые созданы сейчас, и разработать определенные правила и стандарты, по которым эти системы будут слаженно работать. В этом есть смысл, потому что, как говорится, нельзя складывать все яйца в одну корзину, — убежден парламентарий.
Не только переводы.
Внесены в положение «О платежной системе Банка России» и другие изменения. В частности, к 1 октября крупные банки — участники СБП, не имеющие возможности предоставлять услугу через мобильные приложения, должны будут встроить ее в свои интернет-банки.
«Если банки с универсальной лицензией не имеют технической возможности предоставить клиентам доступ к СБП через мобильные приложения, то они должны открыть этот сервис в своих интернет-банках. Это позволит клиентам пользоваться системой с разных устройств», — объясняли необходимость этой нормы в регуляторе.
Еще одно новшество — упрощение процедуры взаимодействия российских банков с иностранными партнерами при трансграничных переводах через СБП. Их удастся осуществлять в том числе через иностранные банки-корреспонденты, не являющие косвенными участниками системы.
Кроме того, Центробанк решил сократить объем публичной информации об участниках СБП и иных клиентах, не являющихся нерезидентами, в справочнике БИК. Речь идет в том числе и об их наименовании и адресе.