Эксперт сообщил, что дропперы не обращаются в банки после заморозки услуг по их счетам

«Ряд банков — семь-восемь крупнейших банков, которые концентрируют основной объем вкладов или кредитов — этой базой [информации о мошеннических счетах] очень активно пользуются уже до вступления в силу федерального закона, уже сейчас приостанавливают платежи на мошеннические счета. Более того, ряд банков по собственной инициативе приостанавливали предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания дропперам, то есть людям, на счета которых поступают мошеннические деньги. И это позволило сохранить эти деньги. Как правило, никто из дропперов в офис не является для того, чтобы истребовать эти суммы», — сказал он.
Хименко подчеркнул, что ожидает «большого эффекта» от того, что с июля в обязательном порядке нужно будет блокировать платежи на мошеннические счета на два дня. «Второе, ожидаем, что закон о самозапрете на кредиты, который вступит в силу в следующем году, будет востребован. И кредитное мошенничество если не сойдет на нет, то его объемы существенно просядут. Эти две инициативы, наверное, на данный момент являются ключевыми», — считает он.
В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, совершенствующий механизм противодействия хищению денежных средств («антифрод») со счетов в банках. Согласно документу, банки будут обязаны проверять поступление денежных средств на признаки мошенничества и возвращать клиентам похищенные средства, если операции совершены без их согласия. Также банки смогут замораживать операции на два дня в случае подозрения на мошенничество или вовсе отключать дистанционное обслуживание. Механизм заработает 25 июля 2024 года.