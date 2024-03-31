Эксперт сообщил, что дропперы не обращаются в банки после заморозки услуг по их счетам

«Ряд банков — семь-восемь крупнейших банков, которые концентрируют основной объем вкладов или кредитов — этой базой [информации о мошеннических счетах] очень активно пользуются уже до вступления в силу федерального закона, уже сейчас приостанавливают платежи на мошеннические счета. Более того, ряд банков по собственной инициативе приостанавливали предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания дропперам, то есть людям, на счета которых поступают мошеннические деньги. И это позволило сохранить эти деньги. Как правило, никто из дропперов в офис не является для того, чтобы истребовать эти суммы», — сказал он.