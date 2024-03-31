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ЦБ включил в сценарии стресс-тестов для НПФ рост и падение юаня к рублю

Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Теперь в перечень входит резкое изменение курса китайского юаня к рублю. В стресс-тестах для НПФ прописан квартальный рост курса юаня к рублю в пределе 1,23−14,59%, а также его снижение от 0,17% до 3,3%.

Источник: РИА "Новости"

«Сценарные параметры дополнены прогнозом курса китайского юаня к рублю. Предусмотрен также особый порядок определения группы кредитного качества (вероятности дефолта) активов, направленных на финансирование проектов технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики», — сообщается на сайте ЦБ.

Пара юань/рубль (CNY/RUB) с оборотом 37,36 трлн руб. была самым популярным инструментом на валютном рынке Мосбиржи в 2023 году. В начале марта Центробанк сообщил о «систематической недооценке» юаня на валютном рынке в России. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия продает около 40% нефти и газа в рублях, еще 40% — в юанях.

Стресс-тесты проверяют стабильность функционирования НПФ при негативном экономическом сценарии. Как говорится на сайте регулятора, тесты проверяют финансовое положение в условиях «серьезного, но вместе с тем вероятного шока». Результаты стресс-тестов Центробанк использует для разработки антикризисных мер и макропруденциальной политики.

Осенью прошлого года стресс-тесты российских кредитных организаций показали «вполне неплохие» результаты, сообщали в Центробанке. В целом, отмечал регулятор, российские банки способны выдержать самый консервативный сценарий. Подчеркивалось, что лишь несколько игроков могут испытывать трудности с достаточностью капитала. На этот случай ЦБ отрабатывает план восстановления финансовой устойчивости.