ЦБ включил в сценарии стресс-тестов для НПФ рост и падение юаня к рублю

Пара юань/рубль (CNY/RUB) с оборотом 37,36 трлн руб. была самым популярным инструментом на валютном рынке Мосбиржи в 2023 году. В начале марта Центробанк сообщил о «систематической недооценке» юаня на валютном рынке в России. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия продает около 40% нефти и газа в рублях, еще 40% — в юанях.