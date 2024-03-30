Юристы пояснили, почему не стоит откладывать регистрацию дома на участке

«Я бы не рекомендовал затягивать с регистрацией права собственности на дом, так как чаще риски перевешивают выгоду», — пояснил «РГ» юрист Серж Мартиросян. По его словам, законы часто меняются. Если дом давно построен, а его регистрацию отложили на несколько лет, есть риск, что владельцу понадобятся документы, которые он не получал ранее, потому что в них не было необходимости. Например, в 2024 году для регистрации права собственности нужно предоставить в Росреестр уведомление об окончании строительства и технический план, раньше эти документы были не нужны. Помимо этого, говорит юрист, если земельный участок решат изъять для государственных нужд или владелец лишится дома из-за пожара, наводнения или другого бедствия, то компенсацию за незарегистрированный дом он не получит. А еще разделить такую недвижимость при разводе будет очень сложно.