Юристы пояснили, почему не стоит откладывать регистрацию дома на участке

«Я бы не рекомендовал затягивать с регистрацией права собственности на дом, так как чаще риски перевешивают выгоду», — пояснил «РГ» юрист Серж Мартиросян. По его словам, законы часто меняются. Если дом давно построен, а его регистрацию отложили на несколько лет, есть риск, что владельцу понадобятся документы, которые он не получал ранее, потому что в них не было необходимости. Например, в 2024 году для регистрации права собственности нужно предоставить в Росреестр уведомление об окончании строительства и технический план, раньше эти документы были не нужны. Помимо этого, говорит юрист, если земельный участок решат изъять для государственных нужд или владелец лишится дома из-за пожара, наводнения или другого бедствия, то компенсацию за незарегистрированный дом он не получит. А еще разделить такую недвижимость при разводе будет очень сложно.
Эксперт обратил внимание, что зарегистрировать право собственности на жилой дом можно как в процессе строительства, так и после его завершения. Причем сегодня существует стандартный и упрощенный порядок регистрации. По стандартной процедуре сначала требуется направить уведомление о начале строительства в местную администрацию через портал госуслуг или МФЦ. В течение семи дней администрация проверяет, что будущий дом не нарушает нормы строительства, и присылает уведомление о соответствии. Затем в администрацию необходимо направить уведомление об окончании строительства и подготовить технический план дома с помощью кадастрового инженера. После этого подается заявление в Росреестр о постановке дома на кадастровый учет и регистрируется право собственности на него. Однако пока действует дачная амнистия, стать полноценным собственником недвижимости гораздо проще, отмечает Мартиросян. То есть сейчас этап с уведомлениями о начале и окончании строительства можно пропустить. Достаточно сделать технический план и подать заявление в Росреестр.
Оформить в собственность можно также недостроенный дом, подчеркнул юрист. «Для регистрации права собственности главное, чтобы был фундамент. Степень готовности здания не имеет значения», — сказал он. В этом случае дому будет присвоен статус объекта незавершенного строительства. Однако сам недострой должен находиться на участке, который предназначен под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства либо ведение дачного хозяйства, огородничества, садоводства. Зарегистрировать жилой дом на земельных участках с сельхозназначением не получится, заключил Мартиросян.
Постановка объекта недвижимости на кадастровый учет — обязанность гражданина, а не дающая какие-либо преференции дополнительная функция, говорит адвокат «РИ-консалтинг» Елена Гладышева. В противном случае, пояснила она, гражданин может столкнуться с рядом негативных последствий: от финансовых санкций и штрафов за допущенные нарушения до сноса незарегистрированной постройки по решению суда.
Гладышева также напомнила, что для регистрации строения на участке необходимо соблюсти ряд условий. Так, дом должен быть не выше 20 метров, а его площадь не должна превышать 500 квадратных метров. Строение должно быть целостным, без блок-секций, в нем не должно быть более трех подземных этажей.