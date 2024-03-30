Владелец крупнейшего производителя вина ответил на претензии прокуратуры

Александр Кретов приходится зятем Аристову, который вместе с его дочерью стали владельцами «Арианта» (сельхознаправления) после раздела активов бизнесменами. Кретов говорит, что находится в России, со своей командой: «Это не первый кризис, который приходится переживать компании за долгие годы ее существования. И из каждого “Ариант” извлекал уроки и выходил окрепшим. Мы уверены, что накопленный антикризисный опыт поможет нам успешно преодолеть и эту непростую ситуацию».