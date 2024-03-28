Генпрокуратура потребовала изъять крупнейшего производителя вина

В феврале арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства акций Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов, а также ЧЭМК. В ведомстве сочли незаконной приватизацию этих предприятий в 1990-е годы. Там заявили, что бывший владелец ЧЭМК Юрий Антипов оформил активы на АО «Компания Эталон» и предоставил контроль над ними резидентам недружественных стран, что нанесло ущерб «национальным интересам, обороне и безопасности России».