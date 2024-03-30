В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года

В этом тексте:
- Как вырастет объем вкладов в первом полугодии 2024 года
- Средние ставки по вкладам в банках.
- Топ-10 выгодных вкладов.
- Что будет с вкладами в 2024 году.
На очередном заседании совета директоров Банка России 22 марта было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Решение принималось на фоне высоких инфляционных ожиданий населения, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке.
Доверие населения по отношению к игрокам рынка сбережений и инвестиций, в том числе и банкам, выросло за последние полгода. Об этом рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. «По итогам февральского исследования индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян отмечен рост доверия в целом к игрокам рынка инвестиций и сбережений. В частности, к банкам оно выросло на 10 процентных пунктов за полгода, до 80%», — отметила Подгузова.
Исследование показало, что почти четверть населения сейчас делает накопления способами, предполагающими определенную доходность:
- вклад в банке «под процент» — 19%;
- инвестиции в акции и облигации, покупка золота и другие вложения — 5%.
При этом у россиян также есть сбережения и в бездоходных формах:
- наличные накопления, которые хранятся дома — 21%;
- беспроцентный счет в банке — 9% респондентов.
Россиян также спросили, в какой валюте они сейчас готовы открыть вклад для сохранения своих сбережений, и подавляющее большинство — 66% — отдали предпочтение российскому рублю.
Исследование индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР) проводит ПСБ совместно с НИФИ Минфина России и аналитическим центром НАФИ.
Как вырастет объем вкладов в первом полугодии 2024 года
Кредитные организации рассказали «РБК Инвестициям», что в первом полугодии ожидают прирост денежных средств физлиц на банковских счетах:
ВТБ: объем рублевых пассивов у российских банков вырастет в марте на ₽500 млрд, об этом заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. По прогнозам кредитной организации, рынок рублевых сбережений продолжит стабильно расти до конца первого полугодия — он может увеличиться почти на ₽2 трлн с начала года. Объем средств физлиц в ВТБ вырос за два месяца 2024 года на 1,5%, достигнув ₽9,8 трлн по состоянию на конец февраля.
Промсвязьбанк: ожидаем, что до середины года за счет высоких ставок темпы роста вкладов сохранятся, за полугодие прирост по банковской системе может составить примерно 15%.
Россельхозбанк: высокие ставки и быстрый рост доходов населения будут способствовать высокой депозитной активности. За первую половину года ожидаем прирост рублевых срочных вкладов на уровне 10−12%.
Банк «Синара»: мы наблюдаем активный спрос россиян на краткосрочные и среднесрочные вклады на протяжении последнего года. С учетом сохраняющего размера ставок, ожидаем дальнейшей сберегательной активности населения и интереса к банковским продуктам, вкладам и накопительным счетам. Большого потенциала по общему приросту денежных средств на вкладах нет, скорее будет перемещение денег между различными банками в поисках наиболее выгодных условий.
Умеренная динамика в январе 2024 года (в предыдущие три года отток в первый месяц года составлял 2,3−2,7%), вероятно, объясняется сохранением выгодных ставок по вкладам в топ-10 банках (14,88% в конце месяца), отмечает регулятор.
В феврале рост средств населения составил внушительные ₽1,1 трлн руб (+2,5%), что нетипично для февраля и является рекордом для этого месяца, отмечает регулятор. Среди причин роста Банк России назвал высокие ставки по вкладам (14,79% годовых в топ-10 банков на конец февраля) и индексацию с 1 января социальных и страховых выплат на 7,4%.
Увеличились только рублевые остатки (+₽1,2 трлн, +2,9%), средства в валюте практически не изменились (-₽52 млрд, −1,3%), поясняет ЦБ.
По данным Банка России, рублевые средства выросли как на текущих счетах (+₽674 млрд, +5,0%), так и на срочных вкладах (+₽508 млрд руб., +1,8%), а объем остатков на 1 марта составляет ₽46,1 трлн.
Средние ставки по вкладам в банках
Банк России отметил снижение средней максимальной ставки в топ-10 банках во второй декаде марта на 0,15 п.п. — до 14,70% годовых. Изменение показателя произошло из-за уменьшения доходности по вкладам от трех месяцев до длинных депозитов свыше года. Без динамики остались ставки по вкладам до трех месяцев.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков за вторую декаду марта 2024 года составили:
- на срок до трех месяцев — 11,90% (без изменений к первой декаде марта);
- на срок от трех до шести месяцев — 14,42% (-0,14 п.п.);
- на срок от шести месяцев до одного года — 14,42% (-0,17 п.п.);
- на срок свыше одного года — 12,40% (-0,33 п.п.).
При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.
Средняя ставка определялась как максимальное среднее арифметическое значение ставок в топ-10 кредитных организаций — Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-Банке, банке «Открытие», Россельхозбанке, Росбанке, Тинькофф Банке, Промсвязьбанке, Совкомбанке.
Во второй декаде марта изменилась база расчета: в топ-10 вошел Росбанк вместо Московского кредитного банка.
Согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, на 29 марта 2024 года по вкладам от ₽100 тыс. предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 14,72% годовых (+0,03 п.п. к показателю на 22 марта);
- на шесть месяцев — 14,41% (+0,10 п.п.);
- на год — 12,88% (+0,07 п.п.).
Средняя доходность депозитов на 29 марта в топ-10 банков, по данным «Финуслуг», составляет:
- на три месяца — 14,64% годовых;
- на шесть месяцев — 14,03%;
- на год — 12,37%.
На 29 марта средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 11,42% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
Как следует из данных индексов, ставки в топ-10 банках начали снижение. Тогда как более широкая статистика показывает, что ставки по депозитам физлиц в топ-50 банках слегка выросли после заседания Банка России по ключевой ставке 22 марта. Причем средней величины банки ранее повышали ставки на трехмесячные вклады, а в период с 22 по 29 марта наибольший прирост наблюдается у вкладов сроком на шесть месяцев — +0,10 п.п., до 14,41%. Выросла доходность и по годовым депозитам у небольших банков из топ-80 — индекс FRG100 с 22 по 29 марта увеличился с 11,39% до 11,42% годовых.
Топ-10 выгодных вкладов без дополнительных условий
«РБК Инвестиции “изучили предложения банков по вкладам и отобрали десять самых выгодных из них. Из рейтинга были исключены депозиты, предусматривающие оформление дополнительных услуг для получения максимального процента. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.
Указанные в обзоре условия по депозитам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.
1. Московский кредитный банк.
«МКБ. Преимущество+».
Ставка: 18,5%.
Сумма: от ₽10 тыс. до ₽1 млн.
Срок: 95 или 185 дней.
Продукт доступен для клиентов, впервые открывающих вклад на «Финуслугах».
2. Банк «Дом.РФ».
«Надежный промо».
Ставка: 18,5%.
Сумма: от ₽10 тыс. до ₽500 тыс.
Срок: 91 день.
Продукт доступен для клиентов, впервые открывающих вклад на «Финуслугах».
3. Локо-банк.
«Локо-Вклад+».
Ставка: 18,3%.
Сумма: от ₽100 тыс. до ₽500 тыс.
Срок: 182 дня.
Продукт доступен для клиентов, впервые открывающих вклад на «Финуслугах».
4. Солидбанк.
«Весеннее настроение».
Ставка: 16,16%.
Сумма: от ₽30 тыс. до ₽5 млн.
Срок: 120 дней.
Возможно пополнение первые 14 дней, сумма взносов — до максимальной суммы вклада.
5. Тинькофф Банк.
«СмартВклад».
Ставка: 16,08%.
Сумма: от ₽50 тыс. до ₽30 млн.
Срок: от трех месяцев до года.
6. Газпромбанк.
«Новые деньги».
Ставка: 16%.
Сумма: от ₽15 тыс. до ₽10 млн.
Срок: от 91 до 1095 дней.
Надбавка +1 п.п. начисляется на новые деньги — средства, превышающие совокупный остаток средств клиента на дату открытия вклада, относительно совокупного остатка за 30 дней до даты открытия вклада.
7. Россельхозбанк.
«Доходный».
Ставка: 16%.
Сумма: от ₽3 тыс. до ₽10 млн.
Срок: от шести месяцев до трех лет.
Продукт доступен для новых вкладчиков — физических лиц, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до обращения в банк (включая дату обращения) с целью открытия вклада.
8. Банк «Ренессанс Кредит».
«РенСтарт».
Ставка: 16%.
Сумма: от ₽5 тыс.
Срок: от 91 до 1080 дней.
Открытие возможно только в мобильном банке. Вклад доступен для новых и действующих клиентов, у которых по состоянию на начало (00:00) каждого дня по московскому времени в течение 30 календарных дней не было срочных вкладов, накопительных счетов или совокупный остаток по всем срочным вкладам и накопительным счетам был менее ₽50 тыс.
9. ВТБ.
«Выгодное начало».
Ставка: 16%.
Сумма: от ₽1 тыс.
Срок: 181 день.
Предложение действует при условии отсутствия в течение 180 дней действующих вкладов или накопительных счетов от даты обращения в банк.
10. Альфа-Банк.
«Максимальный».
Ставка: 16%.
Сумма: от ₽50 тыс.
Срок: от трех месяцев до трех лет.
Максимальная ставка действует при открытии вклада сроком на три года с капитализацией процентов. Предложение действует для всех категорий клиентов.
Что будет с вкладами в 2024 году
Ситуация на рынке вкладов прямо зависит от ключевой ставки Банка России — на последнем заседании ставка 16% была сохранена, говорит директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Анна Волкова. «Данное решение позволяет сохранить ставки по вкладам на текущем уровне без пересмотра в сторону снижения в первой половине года. Во второй половине — рекомендуем клиентам диверсифицировать вложенные средства, в том числе и в части сроков и инструментов», — советует она.
По итогам мартовского заседания регулятор сохранил свой сигнал по ключевой ставке и ожидает начала снижения не ранее второго полугодия 2024 года, добавляет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. «Так, в течение всего первого полугодия ставки по вкладам будут оставаться на высоком уровне, что будет поддерживать сберегательную активность населения», — отметил эксперт.
Начало цикла снижения ключевой ставки наступит не раньше лета 2024 года, считает руководитель центра макроэкономического анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич. «Снижение ставок по вкладам могло бы начаться уже в мае-июне — с опережением решения Банка России, однако повышение лимита бесплатных переводов между собственными счетами через СБП до ₽30 млн может привести к ужесточению конкуренции за вкладчика и сделать поведение банков, как и снижение ставок, гораздо более осторожным», — объясняет эксперт. По этой причине ближайшие два-три месяца ставки могут сохраниться вблизи существующих высоких уровней, добавил он.
С 1 мая 2024 года граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн руб. в месяц бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП). Новый лимит переводов самому себе (Ме2Ме-перевод) в СБП начнет действовать в силу федерального закона от 04.08.2023 № 482-ФЗ.
В пресс-службе ВТБ считают, что стабилизация денежно-кредитной политики ЦБ сохранит высокие ставки по депозитам, на рынке продолжится «время вкладчика» — это позволит клиентам зафиксировать максимальную доходность от своих вложений на несколько месяцев вперед.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 26 апреля 2024 года.