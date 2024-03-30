В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года

Начало цикла снижения ключевой ставки наступит не раньше лета 2024 года, считает руководитель центра макроэкономического анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич. «Снижение ставок по вкладам могло бы начаться уже в мае-июне — с опережением решения Банка России, однако повышение лимита бесплатных переводов между собственными счетами через СБП до ₽30 млн может привести к ужесточению конкуренции за вкладчика и сделать поведение банков, как и снижение ставок, гораздо более осторожным», — объясняет эксперт. По этой причине ближайшие два-три месяца ставки могут сохраниться вблизи существующих высоких уровней, добавил он.