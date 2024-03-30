Карты «Мир» перестали работать в большинстве банков Армении

НСПК попала под блокирующие санкции США в феврале 2024 года. По данным ЦБ, на 1 января 2024 года российскими банками было выпущено 287,3 млн карт. После ухода Visa и Mastercard из России «Мир» стал альтернативой для безналичных платежей за рубежом. Однако сеть приема этих карт гораздо меньше, чем сеть приема карт международных платежных систем. На момент ввода санкций эти карты кроме Армении также поддерживались некоторыми банками Казахстана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистана и Кубы, но расплатиться ими можно было не везде. После ввода санкций о прекращении работ с картами «Мир» сообщил, например, казахстанский Bereke Bank — бывшая «дочка» «Сбера».