«Сургутнефтегаз» в 2023 году увеличил прибыль по РСБУ более чем в 20 раз

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета в 2023 году составила 1,33 трлн рублей против 60,7 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.
Выручка «Сургутнефтегаза» в 2023 году снизилась до 2,218 трлн рублей с 2,3 трлн рублей годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 1,6 трлн рублей по сравнению с 100,9 млрд рублей годом ранее, валовая прибыль — 525,68 млрд рублей (679,1 млрд рублей в 2022 году).
В отчете за весь 2023 год, как и в отчетах за первое полугодие и за девять месяцев, «Сургутнефтегаз» не стал раскрывать несколько показателей, позволяющих посчитать ликвидные активы компании («кубышку»).
Ликвидные активы «Сургутнефтегаза» включают в себя финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов, финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов, а также денежные средства и денежные эквиваленты. Так, в отчете компании за 2023 год, как и в предыдущих отчетах, отсутствует строка с показателем «финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов».
На конец 2022 года ликвидные активы «Сургутнефтегаза» составляли 4,288 трлн рублей.
«Сургутнефтегаз» — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Основные направления деятельности компании — разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.