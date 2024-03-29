«Сургутнефтегаз» в 2023 году увеличил прибыль по РСБУ более чем в 20 раз

Ликвидные активы «Сургутнефтегаза» включают в себя финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов, финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов, а также денежные средства и денежные эквиваленты. Так, в отчете компании за 2023 год, как и в предыдущих отчетах, отсутствует строка с показателем «финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов».