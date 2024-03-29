Обзор ситуации на рынках акций, нефти и валюты

Российский рынок
(котировки актуальны на 13:30 по МСК)
Российские ключевые индексы завершили неделю в плюсе.
Индекс Мосбирижи на неделе вернулся на траекторию роста. Котировки снова находятся выше уровня 3300 пунктов. Рост индекса поддержали сразу несколько факторов: дорожающая нефть, позитивные новости в отдельных бумагах, относительно спокойный внешний фон, а также заявление ЦБ о снижении ставки в этом году.
На неделе вышли позитивные новости по компании Алроса. Вместе с Минфином они заключили соглашение о выкупе алмазов в 2024 году. В рамках сделки Гохран в марте уже приобрел у Алросы первую партию алмазов, в качестве поддержки компании, пострадавшей от санкций. На этом фоне акция значительно выросла и поддержала индекс Мосбиржи.
Кроме того, продолжается процесс редомициляции Яндекса, в ближайшие пару месяцев она может быть полностью завершена.
Также на неделе состоялось очередное IPO. На бирже начали торговаться акции Европлана. Из-за высокого спроса компании удалось разместиться по верхней границе диапазона с оценкой 105 млрд руб.
Хорошими новостями на неделе также порадовала компания HeadHunter, акционеры которой одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район в Калининграде.
За неделю российские среднесрочные и долгосрочные облигации предприняли первые попытки роста после восьми недель непрерывного снижения. Индекс гособлигаций RGBI прибавил символические 0,07%.
Однако давление на котировки облигаций сохраняется на фоне первичных размещений Минфина и жесткой риторики ЦБ в отношении монетарной политики. В то же время регулятор дает и позитивный сигнал, говоря о том, что видит возможность начала снижения ключевой процентной ставки в этом году. Соответственно, при благоприятной макроэкономической конъюнктуре, в случае снижения инфляции, регулятор может начать снижать ставку, поэтому инвесторы продолжат следить за данными по инфляции, оценивать ее динамику с целью поиска точки входа в среднесрочные и долгосрочные облигации.
Динамику лучше рынка за неделю показал телекоммуникационный сектор. В то же время худший результат показали нефтехимический и нефтегазовый сектора.
На следующей неделе в фокусе внимания будут данные по индексу производственной активности в России, а также базовая статистика по безработице, которая остается крайне низкой в России. В конце недели выйдут данные по ВВП страны за 4 квартал.
Глобальные рынки
Американские рынки на неделе показали рост. В частности, индекс S&P500 обновил исторический максимум и остается в рамках восходящего среднесрочного тренда.
Первый квартал стал рекордным для индекса S&P500 за последние пять лет. За это время он прибавил более 10%, показав самую высокую динамику с 2019 года. Рынок акций поддержал оптимизм инвесторов в отношении компаний, связанных с искусственным интеллектом, и ожидания снижения ставок ФРС США.
На неделе был опубликован большой блок макроэкономических данных. Самой ожидаемой и важной статистикой были данные по ВВП США, а также базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE), на который ориентируется ФРС при формировании монетарной политики. Инфляция в США в феврале снизилась до 2,8% г/г, что совпало с ожиданиями. Месяцем ранее базовый индикатор PCE был на уровне 2,9% г/г.
На долговом рынке доходности выросли незначительно. В частности, доходность десятилетней эталонной облигации осталась вблизи 4,2%.
На следующей неделе ожидаются данные по индексу деловой активности, базовая статистика с рынка труда, а также выступление ряда представителей ФРС.
Нефть
Нефть Brent за неделю показала значительный рост, поднявшись в район $87 за баррель. Она торгуется вблизи к верхней границы ожидаемого нами диапазона на текущий год в $80−90/бар.
Цены на нефть толкали вверх действующие ограничения по добыче со стороны ОПЕК+.
Возможное углубление Россией сокращения добычи создает на рынке нефти предпосылки к дальнейшему росту цен. В частности, если дефицит на рынке энергоносителей будет сохраняться, то Brent может двинуться в сторону $100 за баррель до конца года.
Кроме того, спрос на нефть и топливо подогревается приближением туристического и транспортного сезона в США. Стоит отметить, что добыча нефти в этой стране остается на рекордно высоком уровне.
Рост доллара и резкий рост запасов нефти в США не смогли на неделе остановить рост, оказав лишь локальное негативное влияние на котировки.
На следующей неделе ожидается статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти и Минэнерго США.
Рубль
Российская валюта на неделе укрепилась, торгуется вблизи отметки 92,5 по отношению к доллару.
Рубль продолжает консолидироваться в диапазоне 90 — 93 ближе к верхней границе. Котировки национальной валюты поддержали жесткая монетарная политика ЦБ, налоговый период, завершившийся на текущей неделе, а также относительно высокие цены на нефть.
Поводов для ослабления рубля в среднесрочной перспективе не так много. Единственным фактором, которые может оказать давление на курс рубля, может стать ЦБ РФ, когда начнет переходить к снижению ставки. Сам регулятор допускает снижение ставки во второй половине текущего года.
Более активное укрепление рубля на текущей неделе сдерживалось ростом американской валюты по отношению к корзине ключевых мировых валют. Индекс доллара USDX растет третью неделю подряд, прибавив на неделе около 0,1%.
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