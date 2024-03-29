Обзор ситуации на рынках акций, нефти и валюты

Однако давление на котировки облигаций сохраняется на фоне первичных размещений Минфина и жесткой риторики ЦБ в отношении монетарной политики. В то же время регулятор дает и позитивный сигнал, говоря о том, что видит возможность начала снижения ключевой процентной ставки в этом году. Соответственно, при благоприятной макроэкономической конъюнктуре, в случае снижения инфляции, регулятор может начать снижать ставку, поэтому инвесторы продолжат следить за данными по инфляции, оценивать ее динамику с целью поиска точки входа в среднесрочные и долгосрочные облигации.