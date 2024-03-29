Нефть по $100. Новый прогноз JPMorgan Chase

Нефть
Нефть марки Brent перешла к активному росту несмотря на укрепление индекса доллара DXY. На уровне $87,7 находится сопротивление, которое в прошлый раз котировки взять не смогли. Возможно, смогут теперь.
Глобальная техническая картина выглядит по-бычьи. Цена Brent смогла закрепиться выше 200-дневной скользящей средней, просматривается восходящий тренд, а также «золотой крест» — пересечение краткосрочной и долгосрочной скользящих средних, которое традиционно расценивается как ростовой сигнал.
Новостной фон
∙ Аналитики JPMorgan Chase & Co. изложили сценарий, согласно которому к сентябрю цена Brent вырастет до трехзначных цифр. Это произойдет впервые за два года.
∙ В данный момент топливом для нефтяных котировок служит политика ОПЕК+ по сокращению добычи, а также волнения на Ближнем Востоке.
∙ По мнению МЭА, ОПЕК+ может продлить сокращение добычи до конца года, что приведет к некоторому дефициту предложения нефти в мире.
∙ На следующей неделе — 3 апреля — состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Министерские встречи проходят раз в 6 месяцев. Ближайшая — 1 июня 2024 г. Заседания мониторингового комитета проводятся каждые 2 месяца. Последнее заседание прошло в феврале в формате онлайн-конференции. Никаких важных изменений принято не было.
Природный газ
∙ Фьючерсы на природный газ в последние две недели консолидируются в диапазоне $1,65−1,76 за MMBtu. Динамика актива сильно зависит от погодных условий в США.
∙ EIA опубликовало еженедельный отчет по рынку газа в США. За неделю, закончившуюся 27 марта, спотовые цены на природный газ упали в большинстве штатов. На северо-востоке страны цены снижались, несмотря на ухудшение погодных условий. Цены на Среднем Западе остаются на историческом минимуме для этого времени года.
∙ По данным S&P Global Commodity Insights, средний общий объем поставок природного газа вырос на 0,3% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США выросло на 6,3% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Потребление природного газа для производства электроэнергии упало на 0,4%, в промышленном секторе выросло на 1,8%. В жилом и коммерческом секторах потребление выросло на 18,3%, что было обусловлено снижением температур.
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