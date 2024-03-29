Нефть по $100. Новый прогноз JPMorgan Chase

∙ По данным S&P Global Commodity Insights, средний общий объем поставок природного газа вырос на 0,3% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США выросло на 6,3% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Потребление природного газа для производства электроэнергии упало на 0,4%, в промышленном секторе выросло на 1,8%. В жилом и коммерческом секторах потребление выросло на 18,3%, что было обусловлено снижением температур.