IPO «Европлана», акции «Магнита» и ЛУКОЙЛа: дайджест инвестора

К моменту начала сбора заявок организаторы уже получили заявки на половину предполагаемого объема привлечения от институциональных инвесторов, сообщил первый заместитель генерального директора компании «Европлан» Илья Ноготков в ходе стрима на YouTube-канале «РБК Инвестиций». Ранее Reuters сообщал о подписке книги заявок на IPO «Европлана» за один день после начала сбора заявок на покупку акций 22 марта.