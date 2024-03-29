IPO «Европлана», акции «Магнита» и ЛУКОЙЛа: дайджест инвестора

Старт торгов акциями «Европлана».
29 марта в 15:00 мск стартуют торги акциями «Европлана» на Мосбирже. Трансляция церемонии запуска торгов начнется в 14:45 мск. Бумаги включены в первый уровень листинга Московской биржи и будут торговаться под тикером LEAS.
Сбор заявок на IPO лизинговой компании завершился 28 марта. Компания размещала акции по цене от ₽835 до ₽875 за бумагу. Ранее «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на источники, что на 27 марта книга заявок на IPO «Европлана» была переподписана в четыре раза по верхней границе ценового диапазона.
К моменту начала сбора заявок организаторы уже получили заявки на половину предполагаемого объема привлечения от институциональных инвесторов, сообщил первый заместитель генерального директора компании «Европлан» Илья Ноготков в ходе стрима на YouTube-канале «РБК Инвестиций». Ранее Reuters сообщал о подписке книги заявок на IPO «Европлана» за один день после начала сбора заявок на покупку акций 22 марта.
В рамках IPO «ЭсЭфАй» предложил инвесторам часть принадлежащих ему акций «Европлана» — до 15 млн. В результате доля бумаг в свободном обращении (free-float) составит до 12,5%. Из них около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после выхода на биржу.
Акции ЛУКОЙЛа
Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обратилась в Банк России с просьбой рассмотреть существенные нарушения ЛУКОЙЛом правил раскрытия финансовой отчетности, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил представитель АВО. ЦБ также подтвердил получение письма.
Компания не раскрыла финансовые показатели за 2022 год даже в отчетности по МСФО за 2023 год, что текущими законодательными послаблениями не предусмотрено.
Из-за отсутствия сравнительных данных и информации о движении средств инвесторы не могут полноценно оценить изменения в финансовой структуре ЛУКОЙЛа, включая ликвидность и платежеспособность, способность эмитента адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и генерировать денежные средства, указано в письме в ЦБ.
Более того, дивидендная политика ЛУКОЙЛа устанавливает, что выплаты акционерам составляют не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока, а изъятие компанией информации о денежных потоках из отчета о движении средств не позволяет инвесторам оценить величину предстоящих дивидендных выплат.
Акции «Магнита»
«Магнит» в четверг отчитался по РСБУ за 2023 год. Компания показала значительный прирост чистой прибыли — до ₽98,34 млрд против ₽272 млн годом ранее. «Резкий рост чистой прибыли мог быть вызван “бумажными” факторами или переводом на материнскую компанию прибыли дочерних обществ», — отметили аналитики инвесткомпании «Алор Брокер». Компания отразила нераспределенную прибыль в размере ₽97,6 млрд.
Прибыль в ₽98,3 млрд подразумевает максимальные дивиденды в ₽970 на акцию (доходность 12,4%), отметили аналитики проекта Market Power. Аналогичный прогноз по дивидендам дают эксперты «СберИнвестиций» и канала «Мои Инвестиции». В «Альфа-Инвестициях» ожидают выплаты в размере ₽965 на акцию.
Акции «Магнита» по итогам торгов 28 марта подорожали на 0,41%, до ₽7740,5 за бумагу. При этом в течение дня котировки ретейлера достигали отметки ₽7878 — максимума за шесть лет и пять месяцев, с 31 октября 2017 года.
По мнению аналитиков проекта Market Power, бумаги «Магнита» по-прежнему нужно держать в портфеле. «Во-первых, выплат еще не было (даже дата СД не объявлена), во-вторых, мы ждем от компании потенциальных выплат по результатам операционной деятельности в 2024 году», — отметили эксперты.
Аналитики инвестбанка «Синара» считают, что котировки акций «Магнита» сейчас справедливо оценены и отражают их фундаментальную стоимость.
«После выкупа бумаг у большинства акционеров из недружественных стран “Магнит” решил проблемы корпоративного управления: совет директоров полноценно функционирует, а выплата дивидендов возобновлена. При этом в последнее время компания растет медленнее, чем X5», — отметили эксперты в стратегии на второй квартал. Рекомендация «Синары» по акциям «Магнита» также «держать», целевая цена — ₽7500 за бумагу.
В «БКС Мир инвестиций» повысили целевую цену по акциям «Магнита» до ₽9400 за бумагу на фоне повышения прогноза экономистов брокера по росту ВВП в 2024—2025 годах (с 1% до 2%). В то же время эксперты сохранили нейтральный взгляд на бумаги.
«Мы ждем, что “Магнит” продолжит регулярно выплачивать дивиденды. Вместе с тем перспективы роста выручки “Магнита” по-прежнему выглядят стратегически неопределенными, на этом фоне оценка EV/EBITDA в 3,8х и P/E в 8х на 2024 год представляется нам справедливой», — заключили аналитики БКС.
Другие важные события
Страстная пятница. Закрыты биржи США и Европы, Канады, Гонконга.
США: личные доходы, февраль — 15:30 мск.
США: личные расходы, февраль — 15:30 мск.
США: ценовой индекс потребительских расходов, февраль — 15:30 мск.
США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 18:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3312,77 (+0,26%).
Индекс РТС: 1128,26 (-0,15%).
S&P 500: 5254,35 (+0,11%).
Dow Jones Industrial Average: 39 807,37 (+0,12%).
NASDAQ Composite: 16 379,46 (-0,12%).