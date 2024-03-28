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Среди заемщиков МФО в РФ растет доля молодежи и студентов

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Молодые люди в возрасте 18−29 лет составили почти половину всех заемщиков МФО (47%) в январе — феврале 2024 года — это максимальным значением за последние два года. При этом доля студентов за год выросла в 1,5 раза. Об этом сообщается в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (материал есть в распоряжении ТАСС). По его итогам проанализированы 500 тыс. займов, выданных по всей России в январе — феврале 2022−2024 годов.

Источник: РИА "Новости"

«Доля молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет среди клиентов МФО в январе — феврале 2024 года достигла 47%, что является максимальным значением за последние два года. Для сравнения годом ранее она составила 43,6%, а в начале 2022 года — 37,7%», — говорится в сообщении.

Согласно материалам, пропорционально вырос и процент студентов: за первые два месяца текущего года на них пришлось 4,6% всех выданных займов. В 2022 году было 1,2%, в 2023 году — 3%. То есть только за последний год доля увеличилась в 1,5 раза.

Как пояснили аналитики, рост молодежной аудитории происходит за счет снижения всех остальных групп заемщиков, за исключением людей старше 60 лет. В частности, доля клиентов 30−39 лет за два года уменьшилась с 40,4% до 33,4%, клиентов 40−49 лет — с 15,6% до 13,5%, 50−59 лет — с 4,5% до 4%.

Суммы займов и финансовая дисциплина

Молодым людям получить заем сегодня проще: уровень одобрения для этой категории клиентов при первичном обращении в МФО составляет 28%, что на 2−3 п. п. выше, чем для всех остальных возрастных групп, отмечается в исследовании.

Согласно статистике, молодые заемщики запрашивают в МФО самые скромные суммы — в среднем 11,5 тыс. рублей. Это на 15−20% меньше, чем хотят получить более зрелые заемщики. Например, люди в возрасте от 40 до 49 лет оформляют заявки в среднем на 13,8 тыс. рублей.

Также молодые люди отличаются высокой финансовой дисциплиной. По уровню просрочки они лишь на два п. п. уступают заемщикам 30−39 лет, но на один п. п. опережают тех, кому 40−49 лет, и на пять п. п. тех, кому 50−59 лет. Разница по доле дефолтов между молодежью и людьми старше 60 лет достигает 10 п. п., свидетельствует статистика Webbankir.