Среди заемщиков МФО в РФ растет доля молодежи и студентов

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Молодые люди в возрасте 18−29 лет составили почти половину всех заемщиков МФО (47%) в январе — феврале 2024 года — это максимальным значением за последние два года. При этом доля студентов за год выросла в 1,5 раза. Об этом сообщается в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (материал есть в распоряжении ТАСС). По его итогам проанализированы 500 тыс. займов, выданных по всей России в январе — феврале 2022−2024 годов.