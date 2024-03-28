Среди заемщиков МФО в РФ растет доля молодежи и студентов

«Доля молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет среди клиентов МФО в январе — феврале 2024 года достигла 47%, что является максимальным значением за последние два года. Для сравнения годом ранее она составила 43,6%, а в начале 2022 года — 37,7%», — говорится в сообщении.
Согласно материалам, пропорционально вырос и процент студентов: за первые два месяца текущего года на них пришлось 4,6% всех выданных займов. В 2022 году было 1,2%, в 2023 году — 3%. То есть только за последний год доля увеличилась в 1,5 раза.
Как пояснили аналитики, рост молодежной аудитории происходит за счет снижения всех остальных групп заемщиков, за исключением людей старше 60 лет. В частности, доля клиентов 30−39 лет за два года уменьшилась с 40,4% до 33,4%, клиентов 40−49 лет — с 15,6% до 13,5%, 50−59 лет — с 4,5% до 4%.
Суммы займов и финансовая дисциплина
Молодым людям получить заем сегодня проще: уровень одобрения для этой категории клиентов при первичном обращении в МФО составляет 28%, что на 2−3 п. п. выше, чем для всех остальных возрастных групп, отмечается в исследовании.
Согласно статистике, молодые заемщики запрашивают в МФО самые скромные суммы — в среднем 11,5 тыс. рублей. Это на 15−20% меньше, чем хотят получить более зрелые заемщики. Например, люди в возрасте от 40 до 49 лет оформляют заявки в среднем на 13,8 тыс. рублей.
Также молодые люди отличаются высокой финансовой дисциплиной. По уровню просрочки они лишь на два п. п. уступают заемщикам 30−39 лет, но на один п. п. опережают тех, кому 40−49 лет, и на пять п. п. тех, кому 50−59 лет. Разница по доле дефолтов между молодежью и людьми старше 60 лет достигает 10 п. п., свидетельствует статистика Webbankir.