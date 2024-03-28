Потери иностранных компаний от ухода из России превышают $107 млрд

Под потерями понимаются списания и упущенная выгода. Их объем вырос на треть с момента последней оценки в августе 2023 года. Было объявлено о продаже активов, принадлежащих Shell, HSBC, Polymetal International, Yandex NV, на общую сумму около $10 млрд с дисконтом до 90%.
На прошлой неделе Danone сообщила о получении разрешения на продажу активов в России, убыток от сделки составит €1,2 млрд.
За последние три года число юрлиц с иностранным участием в России сократилось на треть, следует из подсчетов аналитиков проекта «Контур. Фокус» на основе официальных баз данных. Резкий спад объясняется уходом с рынка зарубежных компаний.