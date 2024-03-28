Потери иностранных компаний от ухода из России превышают $107 млрд

Под потерями понимаются списания и упущенная выгода. Их объем вырос на треть с момента последней оценки в августе 2023 года. Было объявлено о продаже активов, принадлежащих Shell, HSBC, Polymetal International, Yandex NV, на общую сумму около $10 млрд с дисконтом до 90%.