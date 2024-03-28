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Потери иностранных компаний от ухода из России превышают $107 млрд

Иностранные компании потеряли больше $107 млрд от ухода с российского рынка. Сумму посчитало агентство Reuters на основе отчетов компаний.

Источник: Reuters

Под потерями понимаются списания и упущенная выгода. Их объем вырос на треть с момента последней оценки в августе 2023 года. Было объявлено о продаже активов, принадлежащих Shell, HSBC, Polymetal International, Yandex NV, на общую сумму около $10 млрд с дисконтом до 90%.

На прошлой неделе Danone сообщила о получении разрешения на продажу активов в России, убыток от сделки составит €1,2 млрд.

По данным Йельской школы менеджмента, из России с 2022 года ушли около 1 тыс. компаний. Однако сотни продолжают работать или приостановили свою деятельность.

За последние три года число юрлиц с иностранным участием в России сократилось на треть, следует из подсчетов аналитиков проекта «Контур. Фокус» на основе официальных баз данных. Резкий спад объясняется уходом с рынка зарубежных компаний.