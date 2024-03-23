Danone получила разрешение на продажу бизнеса в России

В октябре 2022 года Danone объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. Однако 16 июля 2023 года на официальном портале правовых актов был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре французского производителя молочных продуктов во временное управление Росимущества. В июле 2023 года гендиректором «Данон Россия» стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.