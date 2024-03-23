Danone получила разрешение на продажу бизнеса в России

«Компания Danone объявляет о получении необходимых разрешений российских регулирующих органов на продажу своего российского бизнеса EDP (молочных и растительных продуктов — прим. ТАСС) компании ООО “Вамин Р”. Завершение сделки [ожидается] в ближайшие недели», — говорится в коротком заявлении компании.
Danone напомнила, что инициировала процесс передачи активов в октябре 2022 года, а в июле 2023 года «деконсолидировала свою деятельность в России», отметив, что больше «не имеет контроля над управлением» бизнесом. «Компания Danone зафиксировала убыток в размере 1,2 млрд евро», — уточняется в заявлении.
В конце февраля британская газета Financial Times писала, что Danone, чьи активы были переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать бизнес в РФ за 17,7 млрд рублей ($191,5 млн) компании «Вамин Татарстан». Отмечалось, что 7,7 млрд рублей из них пойдут на обслуживание долга российского предприятия, остальная часть — на оплату доли Danone в компании.
В октябре 2022 года Danone объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. Однако 16 июля 2023 года на официальном портале правовых актов был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре французского производителя молочных продуктов во временное управление Росимущества. В июле 2023 года гендиректором «Данон Россия» стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.