Основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы

«Сэм Бэнкман-Фрид организовал одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории, похитив более $8 млрд у своих клиентов», — заявил прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс после вынесения приговора. По его словам, бизнесмен также «тайно использовал деньги пользователей для расширения своих власти и влияния». Решение суда Уильямс назвал «важным посланием тем, у кого может возникнуть соблазн совершить финансовые преступления».

Бэнкман-Фрид признал, что принимал «эгоистичные решения», которые преследуют его каждый день. «Я был главой FTX и нес ответственность (за происходящее на криптобирже)», — заявил бизнесмен. Адвокаты криптобизнесмена планируют подать апелляцию на решение суда.

Обвинители просили для Бэнкмана-Фрида от 40 до 50 лет тюрьмы , защита — до 6,5 года лишения свободы. Адвокаты настаивали на минимальном сроке для бывшего криптомиллиардера. Они отмечали «нейроразнообразие» Бэкнмана-Фрида, его бескорыстие, «доброту» и приверженность «эффективному альтруизму».

Бэнкман-Фрид находится в заключении с августа 2023 года. Ему предъявлены обвинения, связанные с крахом FTX в конце 2022 года. В ноябре 2023 года суд присяжных признал его виновным в мошенничестве.

Криптобиржа FTX, которая в начале 2022 года оценивалась в $32 млрд, в ноябре 2022 года потерпела крах. 11 ноября Бэнкман-Фрид ушел с поста руководителя биржи, через десять дней он был экстрадирован с Багамских островов в Нью-Йорк. Власти предъявили ему обвинения в том, что он мошенническим образом привлек $1,8 млрд от инвесторов и использовал средства FTX для рискованных ставок в своем хедж-фонде Alameda Research и покрытия личных расходов.