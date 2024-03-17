Для основателя обанкротившейся криптобиржи FTX запросили полвека тюрьмы

FTX была создана в 2019 году. К 2021 году размер ее выручки составил $1,02 млрд, к зиме 2022 года число пользователей по всему миру достигло 5 млн. Проблемы у биржи начались после расследования ресурса CoinDesk о неплатежеспособности FTX. Инвесторы начали выводить средства, стоимость собственного криптотокена биржи FTT упала, а Бэнкмана-Фрида арестовали на Багамах по запросу США. Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила бизнесмену обвинения в «организации схемы по обману инвесторов».