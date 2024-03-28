Нефть
Нефть марки Brent, похоже, перешла к консолидации в диапазоне $85−86 за баррель. Среднесрочная техническая картина указывает на возможность продолжения роста.
Мешает росту сырьевых товаров укрепление индекса доллара DXY, наблюдающееся последние три недели.
Новостной фон
∙ Поддержку ценам на нефть оказывают политика ОПЕК+ по сокращению добычи и волнения на Ближнем Востоке. Давление на котировки оказывает рост поставок со стороны стран, не входящих в картель.
∙ Управление энергетической информации США вчера отчиталось о росте запасов нефти в стране на 3,2 млн баррелей за неделю, закончившуюся 22 марта. Увеличение запасов нефти оказалось меньшим, чем прогнозировал Американский институт нефти. Это может указывать на некоторый дефицит предложения нефти на мировом рынке.
∙ Администрация Байдена в среду заключила контракты на покупку 2,8 млн баррелей нефти для чрезвычайного резерва по цене более $81 за баррель, что на $2 выше целевой закупочной цены.
∙ Оман становится центром перевалки российской нефти. Нефть, направляющаяся в Индию, перегружается с судна на судно в водах этой страны. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Природный газ
Продолжается снижение во фьючерсах на природный газ. Фундаментальные факторы не благоволят активу, а технические локальные минимумы пролегают ниже — в районе $1,4 за MMBtu.
Сегодня EIA опубликует еженедельный отчет по рынку природного газа в США.
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