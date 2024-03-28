Крупнейший мировой производитель кирпича продал свои заводы в России

В последнее время Филин покупал и другие заводы по производству стройматериалов. Так, в ноябре 2022 года его компания «Бизнес-инвест» выкупила у банка «Траст» «Атакайцемент» в Краснодарском крае. Сумма сделки составила 4,39 млрд руб., говорилось в сообщении банка. Это предприятие занимает 10% рынка Краснодарского края и является одним из крупнейших производителей цемента в Южном федеральном округе. Его проектная мощность составляет 450 тыс. т цемента в год. Кроме того, в прошлом году структура бизнесмена приобрела и Воронежский комбинат строительных материалов (ВКСМ), который специализируется на выпуске изделий из бетона. Сумму сделки опрошенные «Коммерсантом» эксперты оценивали примерно в 1 млрд руб. В этом же регионе Филин планировал выкупить меловой карьер и производство извести «Эльдако» в Лискинском районе на западе области. Это один из крупнейших производителей извести и мела в ЦФО.