Четверть компаний готовы отказывать в трудоустройстве кандидатам с долгами

Право проверки работодателем кредитной истории закреплено в ФЗ N 218 «О кредитных историях», однако без ведома сотрудника законно получить кредитную историю невозможно, говорит Ольга Панина, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ. В то же время обширный перечень информации можно получить, не спрашивая согласия кандидата: в каких судебных делах он участвовал и в каком количестве — в системе ГАС РФ «Правосудие»; информацию об исполнительных производствах — на сайте Федеральной службы судебных приставов; сведения о банкротстве — в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Поэтому только 13% сотрудников сообщили, что они сталкивались с подобными проверками. Часто кандидат на должность о ней может не догадываться. При этом долги могут быть разными: долги по кредитам, алименты или возмещение ущерба третьим лицам. Спокойнее всего компании относятся к долгам по алиментам. Причем все реже работодатели готовы выгораживать сотрудника, если он не хочет отчислять бывшей супруге часть дохода на детей. Однако в целом работодателям не нравится решать проблемы сотрудников с долгами, разбираться с исполнительными листами. Поэтому они предпочитают не нанимать такого работника.