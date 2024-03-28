Четверть компаний готовы отказывать в трудоустройстве кандидатам с долгами

Чаще всего с проверкой кредитных историй и отказами при выявлении просроченной задолженности сталкиваются сотрудники, работа которых связана с финансами и материальной ответственностью: финансовый директор, продавец, кладовщик, бухгалтер, кассир и специалист по закупкам. Но этими специалистами список не ограничивается. С таким испытанием сталкивался каждый четвертый менеджер по работе с клиентами, 23% специалистов по продажам, 21% снабженцев. Кроме того, работодатели проверяют эйчаров, так как они имеют отношение к формированию бюджетов.
Если человек не умеет управлять личными финансами, допускает просрочки платежей по кредитам и займам, то, вероятно, и с финансами и имуществом компании он будет обращаться безответственно, поясняет позицию работодателей Наталья Голованова.
Кредитная нагрузка на граждан с каждым годом растет. В 2023 году Банк России оценивал уровень закредитованности в 54%, а 1 февраля 2024 года этот показатель повысился до 57%. Задолженность населения по кредитам перед банками составляет 33 триллиона рублей. Для сравнения: в 2019 году этот показатель был менее 15 триллионов рублей. То есть за последние пять лет долги населения России перед банками удвоились.
Право проверки работодателем кредитной истории закреплено в ФЗ N 218 «О кредитных историях», однако без ведома сотрудника законно получить кредитную историю невозможно, говорит Ольга Панина, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ. В то же время обширный перечень информации можно получить, не спрашивая согласия кандидата: в каких судебных делах он участвовал и в каком количестве — в системе ГАС РФ «Правосудие»; информацию об исполнительных производствах — на сайте Федеральной службы судебных приставов; сведения о банкротстве — в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Поэтому только 13% сотрудников сообщили, что они сталкивались с подобными проверками. Часто кандидат на должность о ней может не догадываться. При этом долги могут быть разными: долги по кредитам, алименты или возмещение ущерба третьим лицам. Спокойнее всего компании относятся к долгам по алиментам. Причем все реже работодатели готовы выгораживать сотрудника, если он не хочет отчислять бывшей супруге часть дохода на детей. Однако в целом работодателям не нравится решать проблемы сотрудников с долгами, разбираться с исполнительными листами. Поэтому они предпочитают не нанимать такого работника.
При этом законных оснований для отказа в приеме на работу по причине наличия долгов нет. Роструд разъяснил эту ситуацию на портале «Онлайнинспекция.рф», сославшись на статью 64 Трудового кодекса. В ней говорится, что отказ в заключении трудового договора должен быть обоснованным. Работодатель вправе делать это только по причинам, связанным с деловыми качествами кандидата.