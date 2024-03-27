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В Альфа-банке сообщили, что его кредиты в китайской валюте превысили 30 млрд юаней

БОАО /Китай/, 27 марта. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Портфель кредитов Альфа-банка в китайской валюте к настоящему времени превысил 30 млрд юаней ($4,22 млрд). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель председателя правления российской финансовой организации Павел Высоцкий.

Источник: Reuters

«Альфа-банк предоставляет полный набор продуктов в юане, в том числе мы кредитуем крупные компании. Портфель кредитов в юане превысил 30 млрд юаней», — рассказал он в ходе Боаоского азиатского форума (БАФ), который открылся на восточном побережье острова Хайнань.

Как считает Высоцкий, роль юаня при осуществлении международных взаиморасчетов «растет и будет расти». «Это бесспорно. В России в 2023 году юань стал основной валютой не только во внешней торговле, но также и в валютных сбережениях россиян, — уточнил он. — Более трети валютных депозитов сегодня открываются в юане. И спрос на него только растет».

В этом году БАФ проходит 26—29 марта под девизом «Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность». Российскую сторону на нем представляет заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, которого сопровождает посол РФ в Пекине Игорь Моргулов.