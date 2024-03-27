В Альфа-банке сообщили, что его кредиты в китайской валюте превысили 30 млрд юаней

Как считает Высоцкий, роль юаня при осуществлении международных взаиморасчетов «растет и будет расти». «Это бесспорно. В России в 2023 году юань стал основной валютой не только во внешней торговле, но также и в валютных сбережениях россиян, — уточнил он. — Более трети валютных депозитов сегодня открываются в юане. И спрос на него только растет».