Прогноз по рынку акций и курсу рубля на 28 марта

Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 91−93. Российская валюта на этой неделе укрепляется импульсами, что, по-видимому, связано с дополнительными продажами валюты в пиковые дни налогового периода. В то же время спрос на иностранную валюту остается высоким, тренда на рублевое укрепление неустойчив. Более того, из текущей динамики можно предположить, что по окончании периода фискальных платежей доллар может вернуться к 93, особенно если «американец» сохранит силу относительно остальных валют (DXY держится выше 104 п.). Препятствовать развитию девальвационного движения продолжат высокие ставки и меры валютного контроля.