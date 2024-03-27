Прогноз по рынку акций и курсу рубля на 28 марта

Рынок акций
Российский рынок акций большую часть среды сохранял слабоволатильную разнонаправленную динамику, индекс Мосбиржи стремился к 3300 п. К вечеру покупатели усилили натиск несмотря на укрепление рубля и невыразительную ценовую картину в нефти.
Из лидеров дня выделим акции АФК Системы, прибавившие на дивидендных новостях. Активным спросом пользовались сегодня и бумаги HeadHunter в свете одобрения редомициляции компании с Кипра в Россию.
Внешний фон был неоднозначным. Китайские индексы просели на 1−3%, виной тому — пересмотр прогнозов по прибыльности местных компаний и сомнения в эффективности мер стимулирования. Европейские биржи, напротив, торговались в основном в умеренном плюсе. Рост глобального доллара оказал давление на сырьевые котировки.
Важной для общерыночного сентимента может быть завтрашняя публикация оценки ВВП США за 4 квартал 2023 года. Также в этот день стоит обратить внимание на недельный отчет по числу заявок американцев за пособиями по безработице. Важных корпоративных событий в четверг не ожидается.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 марта — 3225−3325 п.
Курс рубля
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 91−93. Российская валюта на этой неделе укрепляется импульсами, что, по-видимому, связано с дополнительными продажами валюты в пиковые дни налогового периода. В то же время спрос на иностранную валюту остается высоким, тренда на рублевое укрепление неустойчив. Более того, из текущей динамики можно предположить, что по окончании периода фискальных платежей доллар может вернуться к 93, особенно если «американец» сохранит силу относительно остальных валют (DXY держится выше 104 п.). Препятствовать развитию девальвационного движения продолжат высокие ставки и меры валютного контроля.
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