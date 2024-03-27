Поставки российской нефти растут вопреки санкциям

Нефть
∙ В котировках Brent продолжается коррекция, поддерживаемая рядом фундаментальных факторов. Среднесрочная техническая картина при этом выглядит по-бычьи.
∙ Индекс доллара DXY пытается штурмовать нисходящее сопротивление. DXY и цены сырьевых товаров движутся в противофазе, поэтому дальнейшее укрепление доллара, если оно состоится, будет негативно для нефти.
Новостной фон
∙ Основные факторы, стимулирующие рот цен на нефть, — политика ОПЕК+ по сокращению добычи и конфликт на Ближнем Востоке. Роль второго фактора может ослабнуть, так как Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Как это может сказаться на ценах?
∙ Согласно февральскому опросу Bloomberg Intelligence, размер премии за геополитический риск, заложенный в цену нефти, составлял $5 за баррель. При этом прогноз EIA по средней цене Brent во II квартале составляет $88 за баррель. Не совсем понятно, учитывает ли этот прогноз премию за геополитический риск или только баланс спроса и предложения.
∙ Американский институт нефти (API) отчитался о росте запасов сырой нефти в США на 9,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 22 марта. Это самый большой недельный прирост с середины февраля 2023 года. Напомним, что предыдущие две отчетные недели наблюдалось падение запасов. Новости о росте запасов нефти в стране котировки нефти восприняли негативно.
∙ Bloomberg сообщает о восстановлении морского экспорта российской сырой нефти, несмотря на усиление санкционного давления. За неделю, закончившуюся 24 марта, поставки выросли примерно на 360 тыс. баррелей в сутки, отчасти компенсировав падение предыдущей недели. Издание сообщает, что большая часть запасов премиальной российской нефти Sokol, скопившаяся после отказа от нее индийскими НПЗ, теперь разгружена. Около 8,4 млн баррелей было доставлено в Китай, а 3,5 млн баррелей в конечном итоге вернулись в Индию. Один груз доставлен в Пакистан. Остается еще около 5,5 млн баррелей, из которых около половины направляется обратно в Индию. Однако все грузы Sokol, загруженные в этом месяце, направляются напрямую в Китай.
Природный газ
∙ Продолжается депрессивная динамика во фьючерсах на природный газ в США. Фундаментальные факторы находятся пока не на стороне актива. Высокие запасы природного газа в хранилищах и окончание отопительного сезона в стране не способствуют росту цен. Однако в перспективе следующих нескольких месяцев ситуация может несколько улучшиться из-за сокращения добычи, объявленного многими производителями. Об этом свидетельствует и форвардная кривая фьючерсов.
∙ EIA завтра опубликует еженедельный отчет по рынку природного газа в США.
∙ Цены на газ в Европе также перешли к снижению.
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