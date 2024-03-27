Поставки российской нефти растут вопреки санкциям

∙ Bloomberg сообщает о восстановлении морского экспорта российской сырой нефти, несмотря на усиление санкционного давления. За неделю, закончившуюся 24 марта, поставки выросли примерно на 360 тыс. баррелей в сутки, отчасти компенсировав падение предыдущей недели. Издание сообщает, что большая часть запасов премиальной российской нефти Sokol, скопившаяся после отказа от нее индийскими НПЗ, теперь разгружена. Около 8,4 млн баррелей было доставлено в Китай, а 3,5 млн баррелей в конечном итоге вернулись в Индию. Один груз доставлен в Пакистан. Остается еще около 5,5 млн баррелей, из которых около половины направляется обратно в Индию. Однако все грузы Sokol, загруженные в этом месяце, направляются напрямую в Китай.