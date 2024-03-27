Обзор российского рынка на 27 марта

Прибыль банковского сектора, по оценке Банка России, в феврале снизилась на 22% по сравнению с январем, до 275 млрд руб. Доходность на капитал составила 23% по сравнению с 30% в январе. При этом, как отметил регулятор, такие результаты все еще выше прогноза из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (0,2%). Хотя ухудшение результатов банков в текущем году на фоне рекордной прибыли прошлого года в целом ожидаемо из-за высокой ключевой ставки, акции ВТБ (VTBR 0,022575 ₽, −0,29%), МКБ (CBOM 7,788 ₽, −0,33%) отреагировали снижением котировок.