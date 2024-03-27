Обзор российского рынка на 27 марта

Рынок накануне. Российский рынок акций завершил торги во вторник умеренным ростом. Индекс МосБиржи повысился на 0,1%, индекс РТС — на 0,05%. Индекс МосБиржи торгуется вблизи сопротивления в области 3300 п. с начала прошлой недели, а объемы торгов снижаются уже четыре сессии подряд. Выход из этой консолидации может определить дальнейшую траекторию на российском рынке акций.
В разрезе по секторам наилучшую динамику показали акции ИТ-сегмента. Совокупная выручка российских ИТ-компаний в 2023 году составила 5,5 трлн рублей, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом, отметил министр цифрового развития Максут Шадаев. Позитивным настроениям в сегменте способствовали также новости о возможных слияниях. КоммерсантЪ со ссылкой на источники сообщил, что крупнейшие ИТ-компании, МТС (MTSS 296,15 ₽, +2,03%), ВК (VKCO 618 ₽, +1,71%) и Ростелеком (RTKM 94,02 ₽, +0,56%), рассматривают возможности покупки российских разработчиков операционных систем. Акции ГК «Астра» (ASTR 713 ₽, +9,66%), упомянутой в списке потенциальных приобретений, выбились в лидеры роста.
В аутсайдерах оказались акции НОВАТЭКа (NVTK 1316,8 ₽, −3,56%), которые подешевели на фоне дивидендной отсечки.
Прибыль банковского сектора, по оценке Банка России, в феврале снизилась на 22% по сравнению с январем, до 275 млрд руб. Доходность на капитал составила 23% по сравнению с 30% в январе. При этом, как отметил регулятор, такие результаты все еще выше прогноза из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (0,2%). Хотя ухудшение результатов банков в текущем году на фоне рекордной прибыли прошлого года в целом ожидаемо из-за высокой ключевой ставки, акции ВТБ (VTBR 0,022575 ₽, −0,29%), МКБ (CBOM 7,788 ₽, −0,33%) отреагировали снижением котировок.
Новости, ожидания и торговые идеи. Сегодня Whoosh (WUSH 330,9 ₽, −1,95%) раскроет результаты за 2023 год. Акционеры Группы «Черкизово» (GCHE 4872 ₽, +2,74%) проголосуют по вопросу о дивидендах за 2023 год, а акционеры HeadHunter (HHRU 4010 ₽, −0,1%) — по вопросу о редомициляции с Кипра в САР в Калининграде. После закрытия основной торговой сессии ожидается публикация данных от Росстата по объемам промышленного производства в феврале.
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