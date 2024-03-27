Новый тренд. Зачем банки РФ стремительно расширяют работу с юанями

В целом юани остаются единственной иностранной валютой, доступной для оформления депозитов под более-менее неплохой процент, считает он. В то же время спрос на депозиты в долларах и евро снижается из-за ограничительных валютных мер банков и крайне низкой доходности. Сейчас в крупнейших банках наблюдаются околонулевые ставки по вкладам в долларах и евро, а средний процент на рынке — в районе 1,50%, максимальный — 3,60%.