Новый тренд. Зачем банки РФ стремительно расширяют работу с юанями

Сумма депозитов в юанях за 2023 года выросла в 2 раза до 68,7 млрд в долларовом эквиваленте. Юань занял первое место в России на рынке вкладов с долей 5,6% от всех рублевых и валютных депозитов. «По “нетоксичным” иностранным валютам доля юаня превышает 96%, то есть валютные депозиты и текущие счета в российской банковской системе в значительной мере переориентировались на юани», — пояснил ЦБ РФ в своем обзоре.
Одновременно выросли объемы экспортных операций, кредитования в юанях — по рублевым кредитам ставки были выше, поэтому выгоднее было занимать в юанях. «На фоне сокращения использования “токсичных” валют растут объемы привлечения и размещения банками средств в юанях. По итогам 2023 года зафиксирован рост кредитования юридических лиц в юанях в 3,6 раза, вызванный как конвертациями ранее выданных кредитов в долларах США и евро, так и спросом со стороны экспортеров в условиях высоких рублевых ставок», — отметил регулятор.
«Вклады в юанях позволяют диверсифицировать валютную структуру сбережений, защитить вложения в случае девальвации рубля, — пояснил начальник аналитического управления Банка “Зенит” Владимир Евстифеев. — Юань является дружественной РФ валютой, поэтому внешнеполитических рисков по китайской валюте значительно меньше».
Во-первых, одна из положительных сторон юаня — стабильность. Китайская валюта укрепляется к рублю на российском рынке. C начала 2022 года юань укрепился к рублю на 10%, с начала 2023 года — почти на 30%. Ставки по вкладам в юанях также постепенно росли, несмотря на относительную стабильность базовых процентных ставок ЦБ Китая.
Кроме этого, чем больше объем операций банков с китайской валютой, тем выше доходность по вкладам. «При появлении таких вкладов в 2022 года ставки редко превышали 1% годовых, при этом сейчас можно подобрать предложения до 4−5% годовых», — отметил Владимир Евстифеев.
Более того, спрос на юани остается высоким. «На внутреннем рынке периодически наблюдаются всплески дефицита юаневой ликвидности», — подчеркнул эксперт. Стоимость займа юаней на 1 день на биржевом рынке иногда превышает 6−7% годовых. На рынке российских корпоративных облигаций, номинированных в юанях, доходности находятся в среднем в диапазоне 4−8%. Поэтому растут и доходности и по вкладам в юанях.
«Сейчас ставки по вкладам в рублях высоки, однако по мере снижения размера ключевой ставки ЦБ РФ их привлекательность будет сокращаться. На этом фоне интерес к вкладам в юанях может возрасти», — прогнозирует Владимир Евстифеев.
«На фоне процесса дедолларизации растет интерес к “мягким” валютам как альтернативе рублевым инструментам», — пояснил Асланбек Начоев, начальник управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии ВТБ».
«Юань часто используется для диверсификации портфелей инвесторов и активно выбирается вкладчиками, поскольку роль китайской национальной валюты в международных расчетах повышается, а курс юаня демонстрирует достаточную устойчивость», — подчеркнул банкир.
Доходность инструментов в юанях зависит, в первую очередь, от денежно-кредитной политики ЦБ Китая, который активно отслеживает разницу ставок с ФРС США, балансируя тенденцию к оттоку капитала с задачей по целевому росту экономики выше 5%. За последнее десятилетие курс доллара/юань находился в диапазоне 6,1−7,4, и власти Китая стремятся сохранить это соотношение для поддержания торгового баланса.
«На горизонте 2024 года мы не видим тенденции к резкому изменению уровней доходности ни вверх, ни вниз, так как набор мер, предпринятых китайским регулятором дал эффект в среднесрочной перспективе», — рассказал Асланбек Начоев.
Что касается привлекательности юаня относительно рубля, то сравнение валютных доходностей необходимо учитывать не только в ставках, но и в возможности изменения курса. «Это тем более интересно с учетом ожиданий изменения тренда по ключевой ставке ЦБ во второй половине года», — считает эксперт. После снижения ключевой ставки ЦБ РФ доходности по рублевым вкладам снизятся.
«По нашей оценке, в 2024 году юань останется достойной альтернативой долларам и евро за счет своей привлекательной доходности и устойчивости», — рассказал Асланбек Начоев.
Учитывая тенденцию к росту товарооборота и задачи по импортозамещению, основным внутренним фактором роста стоимости заимствования в юанях может стать рост запроса на ликвидность.
Рост роли юаня в международных расчетах существенно подогревает к нему интерес вкладчиков. Исторический рекорд профицита торгового баланса КНР в 125,1 млрд. долларов также улучшил перспективы укрепления национальной валюты Китая, и юань становится привлекательным активом для традиционных валютных корзин.
Доходности по вкладам ВТБ в юанях достигают 5,05%. В банке отмечают большой интерес к юаневым инструментам и вкладам.
«На текущий момент в ВТБ портфель вкладов в юанях превышает 13 млрд, и мы планируем удвоить его к концу года. Доля вклада в юанях в портфеле депозитов сейчас превышает 30% и к концу года может достигнуть 50%», — отметил Асланбек Начоев.
«Повышение доходности по юаневым депозитам связано с растущим спросом российского бизнеса на кредитование в китайской валюте», — считает Вадим Шамин, заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia).
Китай становится все более значимым экономическим партнером для России, и в платежах между двумя странами стремительно растет доля национальных валют. Поэтому растет спрос на китайскую валюту. «Отсюда резкое повышение доходности по вкладам в юанях в I квартале 2024 года», — отметил Вадим Шамин.
По его оценке, в целом по рынку максимальные ставки доходят до 4,70−5,00% годовых. А средняя ставка с начала 2023 года выросла более чем в три раза: с 1,1% до 3,6%.
«При этом ожидается дальнейший рост доходности», — прогнозирует Вадим Шамин и добавляет, что повышение доходности по юаневым вкладам обусловлено именно возросшим спросом со стороны банков, и не может быть связано с величиной годовой базовой процентной ставки (LPR) Народного банка КНР. Ведь с августа 2023 года ставка неизменно остается на отметке 3,45%.
Курс юаня с конца октября 2023 года, т.е. почти полгода — стабилен: пара юань-рубль находится в коридоре 12,0−13,0 рублей.
«Сегодня на рынке представлены как краткосрочные юаневые депозиты от 1 месяца, так и “длинные” вклады сроком до 5 лет. При этом наблюдается закономерность: чем длиннее срок вклада, тем выгоднее процент», — рассказал Вадим Шамин.
Минимальная сумма вложений за последнее время существенно снизилась, и сейчас на рынке можно найти вклады и от 100 и от 500 юаней. По его мнению, с учетом повышения доходности и в целях диверсификации вложений, конечно, вклады в юанях становятся интересным инвестиционным инструментом.
«Однако не стоит забывать, что китайская валюта может быть очень волатильна по отношению к рублю. Кроме того, в некоторых банках вкладчики могут столкнуться с издержками на конвертации рублей в юани и обратно», — предупредил банкир.
В целом юани остаются единственной иностранной валютой, доступной для оформления депозитов под более-менее неплохой процент, считает он. В то же время спрос на депозиты в долларах и евро снижается из-за ограничительных валютных мер банков и крайне низкой доходности. Сейчас в крупнейших банках наблюдаются околонулевые ставки по вкладам в долларах и евро, а средний процент на рынке — в районе 1,50%, максимальный — 3,60%.
«Вклады в экзотических валютах не пользуются большим спросом. Таким образом, на рынке вкладов юань фактически становится вторым выбором инвестора после рублевых депозитов», — отметил Вадим Шамин.
Вклады в юанях имеют ряд достоинств, пояснил Денис Попов, главный аналитик ПСБ. В первую очередь, юань относится к валютам дружественных стран.
Важно также отметить, что экономика Китая занимает второе, а по некоторым оценкам — первое место в мире и характеризуется опережающими темпами роста. Более того, Китай — главный торговый партнер России, а китайский юань и номинированные в нем активы — это основной ресурс для формирования валютных резервов России.
«Полагаем, что эта ситуация сохранится в ближайшие годы. Таким образом, в России есть реальный спрос на юань, который будет расти», — рассказал эксперт.
Во-вторых, курс юаня к доллару достаточно стабилен. Экономика Китая характеризуется внешнеторговым профицитом и ограниченной свободой финансовых операций. Это позволяет властям Поднебесной удерживать курсовую стабильность. С 2015 года курс юаня колебался в диапазоне 6,2−7,4 юаней за доллар.
«Колебания курса евро/доллар за последние 10 лет — выше, с 2015 года он находится в более широком процентном диапазоне (0,95−1,26 долларов за евро)», — пояснил Денис Попов.
Наталья Волошина, начальник отдела развития накопительных продуктов Альфа-БанкА, призвала помнить не только о положительных сторонах продуктов в юанях, но и о риске.
«Основной риск вкладов в юанях — это риск ослабления курса валюты. Но этот риск присутствует у всех накоплений в иностранной валюте», — подчеркнула Наталья Волошина.
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