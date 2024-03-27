Курс иены к доллару упал до минимума с 1990 года

Курс доллара по отношению к японской иене на рынке Форекс 27 марта прибавил 0,27% и на пике вырос до 151,97 иены. В предыдущий раз так дорого доллар по отношению к иене стоил более 33 лет назад — в июле 1990 года.
По данным на 11:53 мск, курс доллар рос на 0,16%, до 151,8 иены за доллар. Курс евро вырос к иене на 0,04%, до 164,25 иены.
Центробанк страны поднял процентную ставку с минус 0,1% до 0−0,1% годовых. При этом регулятор предупредил, что не собирается приступать к агрессивному повышению ставок.
Как пишет The Wall Street Journal, в среду, 27 марта, падение иены ускорилось после заявления члена правления Банка Японии. Наоки Тамура подтвердил, что регулятор осторожно сворачивает свою мягкую денежно-кредитную политику, поскольку ожидает продолжения роста заработной платы и цен. Тамура сказал, что решение японского ЦБ на прошлой неделе стало его первым шагом к нормализации ДКП и что регулятор будет «медленно и неуклонно» вносить изменения в политику.
Кроме того, отмечает WSJ, доллар укрепляется на фоне корректировки ожиданий по снижению процентных ставок Федеральной резервной системой США. 20 марта регулятор оставил ставку неизменной на уровне 5,25−5,5% годовых из-за ускорения инфляции в начале года. Рынок ожидает снижения ставки не раньше июня.
Разрыв в доходности между государственными облигациями США и Японии остается большим, что делает активы в долларах США более привлекательными. В результате инвесторы занимают дешевые иены и продают средства за доллары для инвестирования в высокодоходные ценные бумаги. WSJ обращает внимание, что доходность двухлетних казначейских облигаций США недавно составила 4,593%, в то время как доходность двухлетних государственных облигаций Японии — лишь 0,191%.
Вместе с тем Bloomberg отмечает, что падение иены 27 марта замедлилось после заявления министра финансов Японии Сюничи Судзуки о возможном вмешательстве правительства в валютный рынок.
«Мы примем смелые меры против чрезмерного движения, не исключая никаких вариантов», — заявил чиновник. Агентство предполагает, что власти Японии могут начать покупать валюту, чтобы поддержать ее. В 2022 году правительство потратило 9,2 трлн иен ($60,6 млрд) на поддержку национальной валюты.