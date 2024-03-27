Курс иены к доллару упал до минимума с 1990 года

Разрыв в доходности между государственными облигациями США и Японии остается большим, что делает активы в долларах США более привлекательными. В результате инвесторы занимают дешевые иены и продают средства за доллары для инвестирования в высокодоходные ценные бумаги. WSJ обращает внимание, что доходность двухлетних казначейских облигаций США недавно составила 4,593%, в то время как доходность двухлетних государственных облигаций Японии — лишь 0,191%.