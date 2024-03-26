Японцы припрятали сбережения в объеме числа звезд в 10 000 Млечных Путей

Авторы материала отмечают, что квадриллион примерно равняется числу звезд в 10 000 Млечных Путей или общему количеству клеток в теле 28 взрослых мужчин. В Японии же квадриллион иен — это 52,6% финансовых активов японских домохозяйств в виде денежных средств.
Данный показатель намного выше, чем в других государствах, что вызвано длительным периодом дефляции в экономике. Согласно данным на март прошлого года, которые приводит агентство, доля денежных средств в активах американских домохозяйств составляла 12,6%, еврозоны — 35,5%.
Bloomberg сообщает, что тенденция с накоплениями в Японии начинает меняться. Так, общая стоимость активов домохозяйств в виде акций увеличилась в годовом выражении на 29,2%, а денежных сбережений — лишь на 1%.
Отмечается, что японские власти не так давно пересмотрели безналоговый индивидуальный сберегательный счет Nippon (NISA) и он стал выгоднее за счет отмены ограничения на срок, за который дивиденды и другие доходы, полученные от прироста капитала, могут не облагаться налогом, а также из-за повышения ежегодных взносов и более чем двукратного увеличения пожизненного лимита взносов.
Стратег по глобальному рынку Invesco Asset Management Томо Киношита пояснил агентству, что отношение японцев к инвестициям меняется, так как «стремительный рост рынка привел к значительному приросту капитала многих домохозяйств». Согласно его оценкам, по состоянию на 13 февраля текущего года каждое десятое домохозяйство в стране получило прирост капитала в 6 миллионов иен (40 000 долларов).
Эталонный индекс Nikkei 225 Stock Average завершил торги 22 февраля на рекордной отметке, превысившей показатель 1989 года. Кроме того, ранее этот индекс впервые преодолел психологическую отметку в 40 000.
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