Японцы припрятали сбережения в объеме числа звезд в 10 000 Млечных Путей

Отмечается, что японские власти не так давно пересмотрели безналоговый индивидуальный сберегательный счет Nippon (NISA) и он стал выгоднее за счет отмены ограничения на срок, за который дивиденды и другие доходы, полученные от прироста капитала, могут не облагаться налогом, а также из-за повышения ежегодных взносов и более чем двукратного увеличения пожизненного лимита взносов.