Эксперт назвал 5 плюсов вкладов в юанях для россиян

В 2023 году впервые сумма накоплений в юанях российского населения и бизнеса на счетах превысила долларовые, следует из данных Банка России. В чем причина роста популярности этих продуктов?
Всего эксперт перечислила пять положительных сторон банковских продуктов в юанях в России.
1. Стабильность. Китай является одной из крупнейших экономик мира, и его валюта является одной из наиболее стабильных валют. Это означает, что вклады в юанях могут быть менее подвержены инфляции и другим экономическим колебаниям.
2. Доступность. Вклады в юанях стали более доступными благодаря росту торговли и инвестиций в Китай. Российские банки предлагают вклады в юанях на очень выгодных условиях, их доходность составляет около 5% годовых.
3. Выгода. Если курс юаня вырастет к рублю, то клиент получает дополнительный доход за счет валютной переоценки.
4. Вклады и счета в юанях также застрахованы по системе страхования вкладов.
5. Для оптимального курса покупки валют, юани можно приобрести на бирже и перевести на банковский счет.
«Основной риск вкладов в юанях — это риск ослабления курса валюты. Но этот риск присутствует у всех накоплений в иностранной валюте», — добавила Наталья Волошина.
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