Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал 5 плюсов вкладов в юанях для россиян

Наталья Волошина, начальник отдела развития накопительных продуктов Альфа-Банка, назвала Финансам Mail.ru плюсы и минусы вкладов в юанях в России в 2024 году.

Источник: Reuters

В 2023 году впервые сумма накоплений в юанях российского населения и бизнеса на счетах превысила долларовые, следует из данных Банка России. В чем причина роста популярности этих продуктов?

Всего эксперт перечислила пять положительных сторон банковских продуктов в юанях в России.

1. Стабильность. Китай является одной из крупнейших экономик мира, и его валюта является одной из наиболее стабильных валют. Это означает, что вклады в юанях могут быть менее подвержены инфляции и другим экономическим колебаниям.

2. Доступность. Вклады в юанях стали более доступными благодаря росту торговли и инвестиций в Китай. Российские банки предлагают вклады в юанях на очень выгодных условиях, их доходность составляет около 5% годовых.

3. Выгода. Если курс юаня вырастет к рублю, то клиент получает дополнительный доход за счет валютной переоценки.

4. Вклады и счета в юанях также застрахованы по системе страхования вкладов.

5. Для оптимального курса покупки валют, юани можно приобрести на бирже и перевести на банковский счет.

«Основной риск вкладов в юанях — это риск ослабления курса валюты. Но этот риск присутствует у всех накоплений в иностранной валюте», — добавила Наталья Волошина.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»