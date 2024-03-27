Акции H&M выросли почти на 14% после квартального отчета

Квартальный отчет H&M — первый для Эрвера, который стал гендиректором ретейлера в январе после того, как этот пост покинула Хелена Хелмерссон. Теперь на нем лежит ответственность ускорить восстановление компании, которая старается сократить запасы продукции на складах и достичь двузначной рентабельности к концу 2024 года, пишет Bloomberg. Пока H&M опережают его конкуренты, в том числе испанская Inditex и онлайн-ретейлеры вроде китайского Shein, отмечает агентство.