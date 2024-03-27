Акции H&M выросли почти на 14% после квартального отчета

Акции шведского ретейлера одежды H&M на бирже в Стокгольме подскочили на 13,83% после финансового отчета за первый квартал, следует из торговых данных. На 11:52 мск 27 марта акции H&M стоили 175,64 шведской кроны (около $16,5).
Операционная прибыль H&M в декабре-феврале составила почти 2,08 млрд шведских крон ($196 млн), следует из отчета компании. Аналитики, опрошенные London Stock Exchange Group (LSEG), ожидали ее на уровне 1,43 млрд крон ($134,85 млн), пишет CNBC. Операционная рентабельность H&M составила 3,9%, при этом продажи ретейлера в первом квартале снизились год к году на 2%, до 53,67 млрд крон ($5,06 млрд).
В первом квартале H&M продолжил движение в правильном направлении, заявил гендиректор ретейлера Даниэль Эрвер. Он отметил существенный рост операционной прибыли, сокращение запасов товаров на складах на 7% и сохранение сильного денежного потока. По словам Эрвера, H&M полностью сосредоточен на росте прибыльности в будущем, а высокая валовая прибыль позволит расширить предложение для клиентов и обеспечить лучшее соотношение цены и качества.
Квартальный отчет H&M — первый для Эрвера, который стал гендиректором ретейлера в январе после того, как этот пост покинула Хелена Хелмерссон. Теперь на нем лежит ответственность ускорить восстановление компании, которая старается сократить запасы продукции на складах и достичь двузначной рентабельности к концу 2024 года, пишет Bloomberg. Пока H&M опережают его конкуренты, в том числе испанская Inditex и онлайн-ретейлеры вроде китайского Shein, отмечает агентство.
Ранее акции Inditex также подорожали после сильного годового отчета. Этой компании принадлежат такие бренды одежды, как Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti. Чистая прибыль Inditex за 2023 год увеличилась более чем на 30%, выручка выросла на 10,4%, до рекордных €35,9 млн.