В БКС назвали топ-6 акций в горячий дивидендный сезон

Аналитики «БКС Мир инвестиций» сохранили цель по индексу Мосбиржи на 12 месяцев на уровне 3650 пунктов, а с учетов дивидендов — 4000 пунктов. Об этом говорится в стратегии брокера на второй квартал 2024 года (есть у «РБК Инвестиций»). Долгосрочный взгляд аналитики изменили с позитивного на нейтральный. В БКС объясняют это тем, что с момента публикации предыдущей стратегии индекс уже вырос на 8% (на 11% с дивидендами), так что потенциал роста до целевых 4000 пунктов сократился до 22%.
«Мы считаем, что основной рост рынка будет на дивидендах и составит с их учетом 15% до конца июля. Наш анализ показал, что более 50% дивидендных выплат происходят в мае — июле», — говорится в отчете БКС. Аналитики прогнозируют в следующие 12 месяцев рекордную дивдоходность на уровне 10% по сравнению с историческими 4−8%.
По мнению экспертов, наиболее оптимальное время для покупки дивидендных бумаг — за десять недель до даты отсечки. Так можно обогнать рынок в среднем на 5,5%.
Топ-6 дивидендных бумаг
В «БКС Мир инвестиций» назвали шесть компаний, которые наиболее привлекательны как дивидендные фишки.
«Сургутнефтегаз»
По привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» за 2023 год аналитики ожидают «супердивиденды» на фоне высокой прибыли от курсовых разниц. Ожидается ₽11,2 на акцию, что предполагает дивдоходность около 18%. За 2024 год аналитики прогнозируют дивиденды скромнее, на уровне ₽6,3 за бумагу с доходностью 10%.
На привилегированные акции компании у БКС нейтральный взгляд, целевая цена — ₽72 за акцию. По обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза» эксперты подтверждают негативный взгляд — целевая цена на уровне ₽30 за бумагу.
МТС
Аналитики сохраняют позитивный взгляд на акции МТС с целевой ценой ₽380.
«Ждем, что МТС сохранит высокие финрезультаты и останется солидной дивидендной историей на горизонте года. Краткосрочно на прибыль компании может давить рост процентных расходов из-за высоких ставок», — говорится в отчете.
Эксперты считают, что котировки компании поддержат в том числе дивиденды за 2023 год. По мнению аналитиков БКС, совет директоров компании будет рекомендовать дивиденды за 2023 год в апреле-мае. По расчетам брокера, они составят ₽34−36 за акцию. Кроме того, бумаги компании может поддержать возможное IPO МТС Банка.
«Транснефть»
Аналитики оставили целевую цену по бумагам «Транснефти» на уровне ₽2000 за акцию, но сменили взгляд с позитивного на нейтральный. Причина смены взгляда связана с динамикой котировок после сплита, который прошел в пропорции 100 к 1.
Однако в БКС считают, что драйвером роста для акций «Транснефти» может стать «дивидендный сюрприз».
«Правительство испытывает потребность в дополнительных вливаниях в бюджет, а значит, “Транснефть” может направить на дивиденды больше 50% чистой прибыли. Однако вероятность этого, на наш взгляд, невысока», — говорится в отчете. По подсчетам брокера, компания может выплатить ₽186 на акцию, что подразумевает дивдоходность на уровне 11,5%.
Сбербанк
Аналитики повысили цены по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка до ₽410 и сохранили позитивный взгляд на них. Драйвером роста эксперты считают высокие финансовые цели на 2024−2026 годы. В БКС отметили, что «Сбер» в рамках «Стратегии-2026» намерен достичь рентабельности на капитал (ROE) выше 22% в год. По обыкновенным акциям банка аналитики ожидают дивиденд в размере ₽33,9 за бумагу с доходностью 11,5%.
«Северсталь»
«Северсталь» уже объявила дивиденды в размере ₽191,51 на бумагу, что подразумевает доходность 10,7%. Аналитики повысили целевую цену по сталелитейной компании на 5% — до ₽2100, но сменили взгляд с позитивного на нейтральный из-за избыточной доходности на уровне −4%.
-Избыточная доходность — разница между доходностью актива и безрисковой ставкой. Если показатель отрицательный, то у актива доходность ниже, чем безрисковая ставка.
Но аналитики отметили, что «Северсталь» сохраняет сильные рыночные позиции, высокую рентабельность и чистую денежную позицию, подкрепленную стабильно положительным свободным денежным потоком.
«Группа ЛСР»
«Группа ЛСР» также ранее объявила дивиденд в размере ₽100 на акцию, что подразумевает дивдоходность 10,6%. Аналитики оставили негативный взгляд на акции компании, но повысили целевую цену с ₽700 до ₽800 на фоне рекордных результатов за 2023 год. В БКС отметили уязвимость застройщика из-за фокуса на премиальный сегмент.
После дивидендного сезона
Аналитики считают, что после окончания дивидендного сезона рост рынка будет более умеренным. В отчете БКС говорится, что держать бумаги после дивидендной отсечки не имеет смысла, так как дивидендный гэп не закрывается. После дивидендного сезона с учетом слабого рубля эксперты рекомендуют обратить внимание на экспортеров нефти, золота и удобрений, а также на компании в финансовом секторе. Среди семи фаворитов БКС на долгий срок:
ЛУКОЙЛ. Целевая цена — ₽10 300, потенциал роста — 37%;
«Татнефть». Целевая цена — ₽1050, потенциал роста — 44%;
Сбербанк. Целевая цена — ₽410, потенциал роста — 39%;
«ТКС Холдинг». Целевая цена — ₽5400, потенциал роста — 77%;
«Северсталь». Целевая цена — ₽2100, потенциал роста — 18%;
«Магнит». Целевая цена — ₽9400, потенциал роста — 25%;
МТС. Целевая цена — ₽380, потенциал роста — 31%.
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