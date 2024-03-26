В БКС назвали топ-6 акций в горячий дивидендный сезон

Аналитики «БКС Мир инвестиций» сохранили цель по индексу Мосбиржи на 12 месяцев на уровне 3650 пунктов, а с учетов дивидендов — 4000 пунктов. Об этом говорится в стратегии брокера на второй квартал 2024 года (есть у «РБК Инвестиций»). Долгосрочный взгляд аналитики изменили с позитивного на нейтральный. В БКС объясняют это тем, что с момента публикации предыдущей стратегии индекс уже вырос на 8% (на 11% с дивидендами), так что потенциал роста до целевых 4000 пунктов сократился до 22%.