Россиянам рассказали, как правильно избавиться от долгов по кредитам

По словам юриста, если человек уже набрал много кредитов, то первое, что ему следует сделать — это прекратить «копать дальше ту долговую яму, в которой он оказался». Кваша отметил, что многие клиенты его фирмы продолжают брать кредиты и микрозаймы только с целью покрытия уже имеющихся. Таким образом, они лишь усугубляют свое положение.