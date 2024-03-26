Россиянам рассказали, как правильно избавиться от долгов по кредитам

По словам юриста, если человек уже набрал много кредитов, то первое, что ему следует сделать — это прекратить «копать дальше ту долговую яму, в которой он оказался». Кваша отметил, что многие клиенты его фирмы продолжают брать кредиты и микрозаймы только с целью покрытия уже имеющихся. Таким образом, они лишь усугубляют свое положение.
Эксперт порекомендовал при осознании человеком, что он не справляется с долгами, реструктурировать их и выделить приоритетные. Причем именно у приоритетных, как правило, наивысшая процентная ставка.
«Если вы не имеете средств для погашения — берите у банка кредитные каникулы, такая опция прописана в законе», — сказал Кваша.
Он также отметил, что реструктуризация задолженности позволит человеку растянуть ее уплату во времени и снизить проценты.
Кроме того, юрист порекомендовал провести рефинансирование путем группировки всех имеющихся у человека кредитов в один под более низкий процент.
Если же перечисленные выше меры не помогли, можно уйти в процедуру банкротства и просто списать все долги, считает Кваша.
«Да, это будет неприятная пометка в вашей кредитной истории, но по крайней мере, вы сможете спокойно жить и официально работать, не опасаясь, что все заработанное у вас отберут приставы», — пояснил он.
Отметим, что с 1 марта 2025 года в России для появится возможность устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и займов. Соответствующий Федеральный закон от 26.02.2024 № 31-ФЗ подписал президент России Владимир Путин.
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