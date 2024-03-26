Правительство планирует создать СЭЗ в граничащих с Украиной регионах

СЭЗ, согласно инициативе, будет действовать на приграничных территориях до 2050 года. Операторами зоны станут Минстрой и ППК «Фонд развития территорий». Участниками СЭЗ могут стать индивидуальные предприниматели и юрлица, зарегистрированные в соответствующих регионах или имеющие в них филиал. Для IT-проектов, научных разработок и исследований объем капитальных вложений в первые три года деятельности должен быть не менее 1 млн руб., для малого и среднего бизнеса — не меньше 3 млн руб. и от 30 млн руб. для других участников.