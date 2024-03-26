Правительство планирует создать СЭЗ в граничащих с Украиной регионах

Торгово-промышленная палата сообщила РБК, что правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу. С вышеупомянутыми регионами или Украиной граничат Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская, Брянская области и Республика Крым. При этом в документе говорится, что перечень субъектов, в которых планируется создать СЭЗ, определит правительство.
В число льгот, которые будут предоставляться резидентам приграничных регионов, — пониженные тарифы страховых взносов (7,6% при базовой ставке 30%), нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционного проекта, освобождение от налога на имущество организаций с момента принятия их на учет, нулевой акциз на жидкую сталь, освобождение от НДПИ на уголь и железную руду. В СЭЗ также, в частности, действует режим свободной таможенной зоны.
СЭЗ, согласно инициативе, будет действовать на приграничных территориях до 2050 года. Операторами зоны станут Минстрой и ППК «Фонд развития территорий». Участниками СЭЗ могут стать индивидуальные предприниматели и юрлица, зарегистрированные в соответствующих регионах или имеющие в них филиал. Для IT-проектов, научных разработок и исследований объем капитальных вложений в первые три года деятельности должен быть не менее 1 млн руб., для малого и среднего бизнеса — не меньше 3 млн руб. и от 30 млн руб. для других участников.
20 июня 2023 года был принят законопроект о создании СЭЗ в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. 19 июля первые две компании из ДНР и ЛНР стали участниками СЭЗ. Позднее участниками СЭЗ стали девять застройщиков, они уже приступили к работе на территории ЛНР. Ее градостроительный потенциал оценивается в 1 301 000 кв. м.