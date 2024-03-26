Минтруд предложил ограничить срок заключения договоров с мигрантами двумя годами

«Работодатели имеют право привлекать в порядке целевого организованного набора к трудовой деятельности законно находящихся на территории РФ иностранных граждан, достигших возраста 18 лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина разрешения на работу, выданного в соответствии с настоящей статьей. Разрешение на работу иностранному гражданину выдается на срок действия заключенного с ним трудового договора, но не более чем на два года», — указано в документе.