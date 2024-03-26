Как ипотечный рынок встретил весну

Как отмечают в «ЦИАН. Аналитике», еще год назад во всех крупнейших городах страны среднего размера заработной платы хватало на обслуживание ипотеки. «Год назад (когда в расчетах, в частности, фигурировали ипотечная ставка — 10%, срок кредитования — 25 лет и первоначальный взнос — 20%), разрыв между ипотечным платежом и заработной платой был больше: в среднем по миллионникам — 24 тысячи рублей. Больше всего свободных средств оставалось в Красноярске (34 тысячи) и Екатеринбурге (30 тысяч), меньше всего — в Казани (13,7 тысячи) и Санкт-Петербурге (17,8 тысячи). Во всех городах одной зарплаты хватало на обслуживание ипотеки, причем во всех городах, кроме Москвы, оставшееся превышало прожиточный минимум (хотя и на минимальную сумму). Главная причина — более выгодные ипотечные условия: ставка находилась на уровне 10% годовых, а не 17−20% как в настоящее время», — поясняют эксперты.