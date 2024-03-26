Что день грядущий нам готовит? Прогноз курса рубля

Рынок акций
Российский рынок акций во вторник торговался разнонаправленно. Индекс Мосбиржи курсировал на подступах к отметке 3300 п. Достичь ее мешали попытки укрепления рубля, ценовая неуверенность нефти, геополитические опасения.
Внешний фон был умеренно позитивным. В США февральские статданные по заказам на товары длительного пользования вышли лучше прогнозов аналитиков, а вот мартовский индекс потребительского доверия от Conference Board уступил как ожиданиям, так и уровням показателя, зафиксированным в феврале.
Из важной экономической статистики среды отметим данные EIA по недельным изменениям запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США, мартовский индекс делового климата еврозоны. Росстат завтра опубликует сведения по динамике промышленного производства в феврале. Whoosh представит финансовые результаты за 2023 год. В середине недели состоятся собрания акционеров Черкизово и HeadHunter, в первом случае на повестке будет вопрос утверждения дивидендов, во втором — редомициляция с Кипра
Прогноз по индексу Мосбиржи на 27 марта — 3225−3325 п.
Курс рубля
Рубль во вторник пытался укрепляться к доллару, валютная пара отметилась у 92,3, после чего российская валюта утратила преимущество. Локально рубль пользуется фактором налогового периода, и он будет актуален до его пика в четверг. Давление на нацвалюту в конце дня могло оказать усиление доллара на мировой арене, индекс доллара (DXY) вернулся к 104 п. после отката на старте недели. Фундаментально в пользу рубля выступают жесткая ДКП, меры валютного контроля, ежедневные интервенции ЦБ. Против рубля играют повышенные расходы бюджета, давление на экспортные доходы со стороны санкций и добровольных сокращений РФ нефтедобычи в рамках ОПЕК+, а также напряженность геополитики и новостного фона. На наш взгляд, краткосрочно пара доллар-рубль сохранит свое движение в диапазоне 91−93.
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