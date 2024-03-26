Что день грядущий нам готовит? Прогноз курса рубля

Рубль во вторник пытался укрепляться к доллару, валютная пара отметилась у 92,3, после чего российская валюта утратила преимущество. Локально рубль пользуется фактором налогового периода, и он будет актуален до его пика в четверг. Давление на нацвалюту в конце дня могло оказать усиление доллара на мировой арене, индекс доллара (DXY) вернулся к 104 п. после отката на старте недели. Фундаментально в пользу рубля выступают жесткая ДКП, меры валютного контроля, ежедневные интервенции ЦБ. Против рубля играют повышенные расходы бюджета, давление на экспортные доходы со стороны санкций и добровольных сокращений РФ нефтедобычи в рамках ОПЕК+, а также напряженность геополитики и новостного фона. На наш взгляд, краткосрочно пара доллар-рубль сохранит свое движение в диапазоне 91−93.