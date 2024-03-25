С халвинга убудет: что изменится для владельцев биткоинов

Майнеры производят биткоины: на мощных компьютерах по заданному алгоритму создают программные блоки транзакций и за это получают вознаграждение в виде добытых криптомонет. По алгоритму каждые четыре года вознаграждение майнеров за эмиссию биткоинов уменьшается в 2 раза. Это событие и называется халвингом (halving — англ., сокращение вдвое).
В программном коде производства криптовалюты заложены не только халвинг, но и ограниченная эмиссия, количество биткоинов — не более 21 миллиона криптомонет. Создатели биткоина ввели такие ограничения для поддержания его цены, инвестиционной привлекательности.
После первого халвинга в ноябре 2012 года вознаграждение майнеров за один произведенный блок снизилось до 25 биткоинов, после второго в июле 2016 года — до 12,5 монет. После третьего халвинга в мае 2020 года оплата труда майнеров снизилась до 6,25 биткоинов за блок. В середине апреля ожидается снижение премии за добычу до 3,125 биткоина.
В обращении сейчас около 19,66 млн биткоинов на 1,3 трлн долларов, согласно данным Coinbase. Эмиссия завершится примерно в 2140 году. Майнеры к этому моменту будут получать менее 1 сатоши (в одном биткоине 100 млн сатоши).
Кому выгоден халвинг
Халвинг — хорошее событие для инвесторов. С каждым халвингом эмиссия биткоина приближается к завершению, и при росте спроса на ограниченное количество монет их цена растет. Поэтому диапазон колебаний стоимости популярной криптовалюты сдвигается вверх по мере приближения каждого халвинга, согласно биржевым данным.
Насколько хорош халвинг для инвесторов, настолько он плох для майнеров. Дело не только в снижении размера оплаты за добычу биткоинов, но и в необходимости покупать более дорогие и эффективные вычислительные мощности — сервера, дата-центры, чтобы майнинг был прибыльным.
Одиночкам здесь не место
Каждые четыре года снижение вознаграждения, как минимум, удваивает себестоимость добычи биткоина. В затраты майнера входит и оплата электроэнергии, и покупка оборудования. С каждым годом тарифы растут, как и стоимость серверов, дата-центров для майнинга.
Производство биткоина дорожает, и история майнеров-одиночек завершается. В мире их начали вытеснять майнерские небольшие компании с пулом нескольких инвесторов и публичные майнинг-компании, разместившие акции на глобальных крупнейших биржах.
Перемены добрались и до России. В стране появились и легальные майнинговые фермы, промышленные майнеры, потребляющие энергию мощностью свыше 5 МВт по коммерческим тарифам, и легально поставляющие оборудование для производства криптовалюты.
«Халвинг — это оздоровительное событие, происходящее с биткоином каждые четыре года, — отметил экономист Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123 и аналитик ReadyToMine. — Наименее эффективные майнеры, к сожалению, вынуждены будут покидать рынок. Это цена за сохранение единства и, с позволения сказать, первозданной сути блокчейна и экосистемы биткоина, закрепившего за ним статус наиболее интересного и востребованного антиинфляционного актива».
Публичные акционерные крупные майнеры в США, — например, Marathon и Riot с листингом (акциями) на американских биржах, — скорее всего, получат дополнительный импульс развития за счёт роста их рыночных ниш из-за ухода с рынка менее эффективных конкурентов, считает эксперт.
«Именно поэтому для всех мелких майнеров, которые в абсолютном выражении, действительно, доминируют на рынке, важно сделать своевременные апгрейды оборудования — вложиться в наиболее современные устройства интегральных схем майнинга (в народе — асиков)», — считает Владимир Рожанковский.
«В условиях предстоящего халвинга биткоина отрасль промышленного майнинга в России продолжит консолидацию и развитие», — прогнозирует Сергей Безделов, директор Ассоциации промышленного майнинга.
По его оценке, российские ведущие участники рынка, располагающие крупными центрами обработки данных (ЦОД), продолжат достойную конкуренцию с США, учитывая, что конъюнктура рынка для отрасли майнинга в России более привлекательная.
Среди первых
Россия впервые заняла второе место в мире на рынке майнинга криптовалют, подсчитала компания BitRiver. Рейтинг составляется с учетом мощностей в стране, задействованных в производстве цифровых монет. Россия с показателем 1 ГВт мощности последовательно обошла Казахстан и Китай. На первом месте США с 3−4 ГВт мощностей.
Апрельский халвинг может закрепить лидирующие позиции российских майнеров в мире. «Вне всякого сомнения, Россия в конце апреля только упрочит свои позиции на мировом рынке, а отрасль промышленного майнинга станет ещё более заметным драйвером роста финансового и ИТ-рынков», — отметил Сергей Безделов.
По его оценке, майнеры не много потеряют в деньгах после халвинга — количество монет за оплату производства монет снизится, но биткоин несколько раз обновил в марте исторические рекорды своей стоимости. «Мы не ожидаем, что халвинг вытеснит некрупных игроков рынка, так как сложность добычи криптовалюты будет компенсирована повышением ее стоимости», — пояснил эксперт.
«Обелит» ли халвинг майнеров
Сейчас на рынке еще работают майнеры, которые скрываются от государства, занижают свое потребление энергии или крадут электричество через незаконное подключение к электросетям. Апрельский халвинг, который сделает более трудоемким процесс добычи криптоактивов, возможно поможет переходу «черных» и «серых» майнеров на легальную работу без нарушения законов, считает Сергей Безделов.
Небольших майнеров может привлечь стабильность и привлекательность майнинга через получение легальных услуг хостинга.
«Компании Ассоциации промышленного майнинга предоставляют услуги хостинга и продажи оборудования, что делает процесс добычи криптовалюты непрофессиональными участниками рынка максимально удобным, простым и доступным», — пояснил эксперт.
Майнеры могут пополнить бюджет
В России разрабатываются законы регулирования рынка криптовалют, майнинга, которые сделают прозрачными и понятными «правила игры».
Это приведет к увеличению участников процесса добычи биткоина. «Важным условием для сбалансированного и ритмичного развития майнинга остается запуск обращения цифровых валют в России, что позволит корректно определять налоговую базу и рассчитывать объем налогов в бюджет, а также минимизирует возможные санкционные риски», — считает Сергей Безделов.
Производство криптовалюты оплачивается, но, чтобы майнер получил доход и прибыль, он должен продать монеты, как и любую продукцию. «А это уже как раз и относится к обращению криптовалюты», — отметил эксперт.
В силу тесной взаимосвязи запрет криптовалют не позволит майнинговой индустрии полноценно развиваться и раскрыть потенциал технологии распределённого реестра.
«В случае такого сценария упущенные налоговые поступления в российский бюджет, по скромным оценкам, могут составить около 50 млрд рублей ежегодно», — резюмировал Сергей Безделов.
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