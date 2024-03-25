С халвинга убудет: что изменится для владельцев биткоинов

После первого халвинга в ноябре 2012 года вознаграждение майнеров за один произведенный блок снизилось до 25 биткоинов, после второго в июле 2016 года — до 12,5 монет. После третьего халвинга в мае 2020 года оплата труда майнеров снизилась до 6,25 биткоинов за блок. В середине апреля ожидается снижение премии за добычу до 3,125 биткоина.