Госдума приняла закон о международных расчетах в ЦФА

Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, ко второму чтению подготовлены поправки, которые предусматривают в том числе возможность трансграничных расчетов с использованием цифровых прав. Сейчас использование цифровых прав при осуществлении внешнеторговой деятельности не подпадает ни под валютное регулирование и валютный контроль, ни под регулирование внешнеторговой деятельности. Поправками предлагается установить возможность использования цифровых прав в качестве оплаты за импорт, экспорт товаров и услуг в рамках закона о валютном регулировании. Российским экономическим структурам дается возможность осуществлять финансовое взаимодействие со своими партнерами с помощью цифровых прав, соответственно, в определенной степени решаются возникшие проблемы в этой сфере, уточнил Аксаков.