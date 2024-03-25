«Несите деньги в дом»: что ожидает денежные переводы

Всего месяц назад ЦБ РФ с 21 февраля отозвал лицензию у Киви-банка. Финансовая организация и его сервис электронных кошельков проводили расчеты между «физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор
Банк-банкрот управлял и системой денежных переводов Contact, одной из крупнейших систем на рынке РФ. Деньги можно было получать и отправлять через более чем 500 000 точек Contact по России, в странах ближнего и дальнего зарубежья, утверждается на сайте платежной системы.
Кошельки также использовались в этой схеме для незаконных операций. Кроме отмывания регулятором были «установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан», — отмечает регулятор.
Через месяц потерял лицензию и банк «Стрела» — участник непрозрачной схемы Киви-банка. Оба проводили одинаковый незаконные операции.
Что будет с денежными переводами?
До февраля 2022 года системами денежных переводов чаще пользовались мигранты, но после санкций значение таких систем возросло для многих россиян: и для уехавших, и для желающих инвестировать в зарубежные активы.
«Отзыв лицензии у Киви-банка вызвал лёгкий эффект домино и привел к отзыву лицензии у банка “Стрела”. Это немного “пощекотало” нервы держателям Киви-кошелька и любителям денежных переводов без использования банковского счёта», — пояснил Константин Ордов, д.э.н., директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
«Угрозы стабильности работы системы платежей нет. Конкурирующие системы смогут заполнить освободившуюся нишу», — считает он.
В России по-прежнему работают две системы денежных переводов — «Золотая корона» и «Юнистрим». Из-за санкций условия переводов часто могут меняться — страны, тарифы и так далее. Поэтому необходимо узнавать актуальные условия на сайте систем переводов. Так, по данным сайтов платежных систем 25 марта, через «Юнистрим» в Грецию возможен онлайн-перевод не более 4 тыс. евро, в Кипр — лимит в 3,5 тыс. евро.
Через «Золотую корону» в Таджикистан можно отправить максимально за один перевод 463,059 тыс. рублей или не более 5 тыс. долларов в эквиваленте по курсу, в Турцию — не более 5 тыс. долларов. При переводах в Россию возможно получение суммы только в рублях.
Почему именно сейчас
Почему ЦБ взялся за рынок переводов — возможно из-за санкций вырос спрос на переводы и поэтому выросло число нарушений?
Все дело в борьбе за поддержание денежной ликвидности в стране, включая наличные: чем выше скорость обращения заданного количества денег в экономке, тем лучше. Деньги в стране обслуживают торговый оборот, производство, балансируют систему расходов накопления и расходов.
Банк России контролирует необходимый объем денежной массы в стране через различные инструменты — кредиты банкам, сделки РЕПО (кредиты под залог ценных бумаг), эмиссию.
До санкций зарубежные инвесторы обеспечивали увеличение дополнительной денежной ликвидности в растущей экономике, который частично компенсировал отток капитала из страны. Сейчас из-за санкций нет притока денег зарубежных инвесторов, а продолжается отток при растущей экономике — граждане размещают деньги на депозитах зарубежных банков, и в другие инвестиционные инструменты, переводят деньги родственникам.
В январе 2024 года россияне хранили валюту на сумму около 129,4 млрд рублей в эквиваленте на счетах в иностранных банках-нерезидентах, по статистике ЦБ РФ. Общий объем депозитов домашних хозяйств в российских банках сократился на 353,3 млрд рублей в январе 2024 года.
«Прирост средств населения на депозитах в банках-нерезидентах в январе 2024 года, по предварительным оценкам, составил в рублевом эквиваленте 129,4 млрд рублей и был выше, чем в предыдущем месяце, однако меньше, чем годом ранее», — поясняется в комментарии ЦБ РФ.
Экономика растет и ей необходимо больше работающих в реальном секторе денег — в производстве, торговле. «Дефицит ликвидности, вызванный усилением крипто-схем обналички на фоне роста санкционного давления на финансовый сектор заставляет регуляторов заниматься поиском дополнительных источников небанковской ликвидности», — пояснила Дарья Динец, доктор экономических наук, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета РУДН.
По ее оценке, в России больше 80% платежей проводится в безналичной форме, что пока позволяет сохранить возможность использования банковского участия для финансирования текущего потребления. «Однако отключение крупного российского банковского сектора от SWIFT перекрыло банкам доступ к очень дешевым деньгам для создания кредита, что ставит под угрозу устойчивость всей российской финансовой системы», — отметила эксперт.
С другой стороны ЦБ РФ борется с инфляций и стремится снизить показатель до 4%. Поэтому нельзя значительно увеличивать денежную эмиссию для поддержания ликвидности.
Для запуска механизма самофинансирования ликвидности начинают использоваться рекламные кампании в поддержку массового прихода физлиц на фондовый рынок, а также расширение инвестиционных портфелей, например, увеличивается предложение инвестиций в золото и корзины драгоценных камней, либо индивидуальные инвестиционные драгоценные камни, рассказала Дарья Динец.
«В таких условиях конкуренция за ликвидность, особенно в валютах с низкими кредитными спредами, разумеется, сильно возрастает, а схемы вывода последней через онлайн-кошельки и частные платежные системы не приветствуются», — отметила она.
Кроме того, сейчас возможность открытия счетов в рублях за рубежом выдвигается как наиболее приемлемый способ совершения трансграничных операций. Это означает, что спрос на иностранную валюту для вывода ее за рубеж сокращается, что ослабляет давление на внутреннюю российскую инфляцию и не обостряет дефицит ликвидной наличности в стране. За последний год объем наличных в стране вырос на 2 трлн до 18,4 трлн рублей, согласно статистике ЦБ РФ.
«Иными словами, сохранение возможности управления ликвидностью собственной финансовой системы до обретения отчетливых форм новой платежно-расчетной инфраструктуры создает повышенный спрос на ликвидность внутри системы, в связи с чем возможно и дальнейшее пресечение более-менее анонимных способов ее вывода за рубеж», — считает эксперт.
Для отчетливых форм новой платежно-расчетной инфраструктуры необходим разрешенный майнинг, цифровой рубль, устойчивые bridges (краткосрочные кредиты).
Масштабы переводов
Денежные переводы без открытия счета в банке всегда под пристальным контролем российской финразведки и Банка России. Росфинмониторинг давно предлагал ограничить суммы таких переводов. В 2022 году обсуждалось предложение ввести лимит переводов в 60 тыс. рублей по денежным системам — без открытия счета в банке при упрощенной идентификации клиента. В 2023 году предложение по введению лимита смягчили.
Росфинмониторинг предложил ввести ограничение таких переводов большей суммой 100 тыс. руб. либо в аналогичном размере в иностранной валюте — без открытия банковского счета. Но это примерно в 4 раза меньше, чем сейчас по некоторым системам, которые продолжают работать.
После санкций возможности в России для трансграничных переводов сократились через банки, а нагрузка на денежные небанковские системы выросла. Поэтому не случайно, что ЦБ РФ в это время отозвал лицензию у одного из ключевых операторов рынка.
Последние статданные о переводах ЦБ не раскрывает, но доступна статистика за прошлый год.
Валютные трансграничные переводы физических лиц в 2023 году снизились на 26,5 млрд долларов, или на 48,8%, до 27,8 млрд долларов, подсчитал ЦБ РФ. Валютная структура таких переводов не изменилась, утверждает регулятор. 46,3% переводов совершаются в долларах США, 26,7% — в евро, 7,4% — в юанях, 7,2% — в иенах и 12,4% — в прочих валютах. На переводы собственных средств и переводы между близкими родственниками приходится 62% от всех международных переводов, на расчеты за товары приходится доля 14%, на прочие переводы — 24%. Доля дружественных стран в структуре валютных переводов остается стабильной в интервале от 60 до 68%, поясняет регулятор.
Рублевые трансграничные переводы за 2023 год увеличились на 249,3 млрд, или на 25,8%, до 1,2 трлн рублей. Основные цели рублевых трансграничных переводов в 2023 году — переводы собственных средств и переводы между близкими родственниками (89,1%). «В целом рублевые переводы физических лиц связаны преимущественно с импортом и оплатой россиянами зарубежных покупок», — отметил ЦБ. Доля переводов в дружественные страны остается на уровне 74,6%.
ЦБ не раскрывает, сколько из общей суммы трансграничных переводов пришлось на переводы без открытия счета. Но доступны данные по России — физлица по платежным системам без помощи банка увеличили переводы в 2023 году в стране с 238,2 млрд до 340 млрд рублей, а юрлица перевели около 1,2 трлн рублей, как и в 2022 году.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».