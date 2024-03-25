«Несите деньги в дом»: что ожидает денежные переводы

ЦБ не раскрывает, сколько из общей суммы трансграничных переводов пришлось на переводы без открытия счета. Но доступны данные по России — физлица по платежным системам без помощи банка увеличили переводы в 2023 году в стране с 238,2 млрд до 340 млрд рублей, а юрлица перевели около 1,2 трлн рублей, как и в 2022 году.