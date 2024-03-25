Нефть и газ. В поисках поддержки

Нефть
∙ Нефть марки Brent на прошлой неделе достигла уровня сопротивления в $87 за баррель и ушла в коррекцию. В районе $85,2−85,3 падение приостановилось. Однако возможна и более глубокая коррекция.
∙ При этом глобальная техническая картина в нефти выглядит по-бычьи — актив закрепился выше 200-дневной скользящей средней, нарисовал «золотой крест», просматривается восходящий тренд. Ключевой вопрос — на каких уровнях завершится текущая коррекция.
∙ Индекс доллара DXY на прошлой неделе показал хороший рост, однако приблизился к уровню нисходящего сопротивления — здесь возможно торможение роста. Охлаждение в DXY было бы позитивно для цен сырьевых товаров, включая нефть.
∙ Фундаментальные факторы, оказывающие поддержку ценам на нефть: сокращение добычи и экспорта cо стороны ОПЕК+; признаки оживления китайской экономики; волнения на Ближнем Востоке; большие объемы нефти, зависшие в море, — в частности, российской. Роль последнего фактора будет ослабевать по мере того, как зависшие партии будут доходить до пунктов назначения.
∙ Фактор атак на российские НПЗ краткосрочно приводит к удорожанию мировых цен на топливо. Однако снижение темпов переработки в России в среднесрочной перспективе может привести к тому, что большие объемы нефти будут направляться на экспорт и, вероятно, с большим дисконтом.
∙ Нарастает санкционное давление на российскую нефть. Индийские НПЗ отказываются принимать нефть с танкеров Совкомфлота. На танкеры Совкомфлота приходится около 15% поставок в Индию. Ранее страна сократила импорт премиальных сортов российской нефти — Sokol и ВСТО. По данным Kpler, эти партии в итоге могли найти пристанище в Китае.
Природный газ
∙ Фьючерсы на природный газ торгуются на уровне $1,6 за MMBtu, но могут уйти и ниже — к $1,4 за MMBtu, где пролегает локальный минимум.
∙ Слабая динамика котировок объясняется окончанием отопительного сезона в США и довольно высоким уровнем запасов природного газа. В перспективе нескольких месяцев поддержку активу может оказать сокращение добычи со стороны крупных производителей.
∙ При этом цены на газ в Европе последний месяц, наоборот, росли. Фьючерсы Dutch TTF в пятницу прибавили более 5%.
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