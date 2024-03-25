Нефть и газ. В поисках поддержки

∙ Фактор атак на российские НПЗ краткосрочно приводит к удорожанию мировых цен на топливо. Однако снижение темпов переработки в России в среднесрочной перспективе может привести к тому, что большие объемы нефти будут направляться на экспорт и, вероятно, с большим дисконтом.