Турецкий гамбит: что будет с лирой и экономикой страны

ЦБ страны продолжает попытки сдержать инфляцию и замедлить девальвацию национальной валюты. Официальная инфляция в Турции в феврале ускорилась до 67% (против целевого уровня ЦБ в 5%), при этом независимые эксперты оценили её в 122%.
Турецкая лира ежегодно обесценивается к доллару на двузначную величину, инфляция остаётся двузначной, покупательная способность национальной валюты ежемесячно снижается, а доверие к лире падает. В результате турки предпочитают сохранять сбережения в долларах, евро и активах в твёрдой валюте (золото, криптовалюты).
Полагаем, что ослабление лиры продолжится, поскольку текущего уровня процентных ставок по-прежнему недостаточно для сдерживания инфляции. Напомним, что большинство Центробанков мира стремится поднять ключевые ставки выше уровня инфляции, чтобы побороть рост цен.
Лира слабеет не только к доллару, но и к рублю. Напомним, что курс рубля к доллару последние пять месяцев остаётся стабильным в диапазоне 88−93.
Российский турист может спать спокойно?
Туристическая отрасль в Турции в основном работает в долларах и поэтому значимого влияния на стоимость путевок для россиян от ослабления лиры к рублю мы не ожидаем. В пользу удорожания путевок выступает общий повышенный уровень инфляции в мире.
В то же время в прошлом году высокие цены на отдых в Турции привели к снижению числа туристов, поэтому в этом году турецкие отели могут пойти на некоторое снижение цен.
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