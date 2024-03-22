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Турецкий гамбит: что будет с лирой и экономикой страны

Центробанк Турции в четверг, 21 марта, повысил ключевую ставку ещё на 500 б.п., до 50% годовых. О чем говорит этот шаг? Финансам Mail.ru рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Михаил Васильев
Финансовый аналитик
Источник: TCMB

ЦБ страны продолжает попытки сдержать инфляцию и замедлить девальвацию национальной валюты. Официальная инфляция в Турции в феврале ускорилась до 67% (против целевого уровня ЦБ в 5%), при этом независимые эксперты оценили её в 122%.

Турецкая лира продолжает обновлять исторические минимумы к доллару. С начала этого года доллар вырос на 8% к лире, в прошлом году доллар поднялся на 58% к лире.

Турецкая лира ежегодно обесценивается к доллару на двузначную величину, инфляция остаётся двузначной, покупательная способность национальной валюты ежемесячно снижается, а доверие к лире падает. В результате турки предпочитают сохранять сбережения в долларах, евро и активах в твёрдой валюте (золото, криптовалюты).

Реальные ставки в Турции (с поправкой на инфляцию) по-прежнему остаются одними из самых низких в мире, что оказывает давление на турецкую лиру и ведут к разгону инфляции.

Полагаем, что ослабление лиры продолжится, поскольку текущего уровня процентных ставок по-прежнему недостаточно для сдерживания инфляции. Напомним, что большинство Центробанков мира стремится поднять ключевые ставки выше уровня инфляции, чтобы побороть рост цен.

Ожидаем, что курс лиры в ближайшие кварталы превысит уровни 35−37 за доллар.

Лира слабеет не только к доллару, но и к рублю. Напомним, что курс рубля к доллару последние пять месяцев остаётся стабильным в диапазоне 88−93.

Российский турист может спать спокойно?

Туристическая отрасль в Турции в основном работает в долларах и поэтому значимого влияния на стоимость путевок для россиян от ослабления лиры к рублю мы не ожидаем. В пользу удорожания путевок выступает общий повышенный уровень инфляции в мире.

В то же время в прошлом году высокие цены на отдых в Турции привели к снижению числа туристов, поэтому в этом году турецкие отели могут пойти на некоторое снижение цен.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».